Europarlamentarul Cristian Terheş ar putea candida la preşedinţia României

Există posibilitatea ca europarlamentarul Cristian Terheș să candideze pentru președinția României, menționând că ideea este susținută de partidele conservatoare din țară. Terheș este văzut ca un reprezentant proeminent al conservatorismului românesc, iar candidatura sa ar putea semnala o renaștere a acestui curent politic. Totuși, decizia finală nu a fost încă luată.Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Dorin Iacob a comentat mutarea bombă:„Această soluție, această idee ca domnul Terheș să candideze pentru președinția României este foarte larg răspândită și discutată în rândul partidelor conservatoare din România, care au și decis să se unească sub stindardul partidului înființat de domnul Terheș, din partea căruia a candidat în vârful listei alianței electorale AUR.Domnul Terheș este un europarlamentar foarte bine cunoscut, profilul domniei sale de reprezentant al conservatorismului, al unui curent politic conservator în România este foarte bine conturat. Ce înseamnă conservatorism – înseamnă tradiții și valori, și una dintre tradițiile și valorile primordiale ale unei nații este să îți respecți, să îți ocrotești seniorii într-un moment de cumpănă în care societatea românească trebuie să înțeleagă acest lucru.Domnul Terheș are o opțiune personală de a aborda această candidatură, cunosc din interiorul mecanismului aceste lucruri, nu este o decizie încă luată, din câte știu, însă cei din jurul domniei sale și cei care au înțeles să se unească sub stindardul conservatorismului românesc, național, înțeleg și doresc ca această candidatură să vină să aducă vestea că conservatorismul românesc reapare pe scena publică și politică din România.Tradiția vine chiar de la Eminescu și din secolul 19 și au fost făuritorii statului național unitar – conservatorii din Transilvania și din Regat”, a spus Dorin Iacob.