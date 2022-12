Explicații de ce arată Constanța ca un imens șantier. „Urmează să fie schimbate conductele de termoficare”

„Nu cred că este foarte grav. Exceptând micile întreruperi din această perioadă, care sunt cauzate de avarii, eu zic că stăm bine la acest capitol. Prețul pentru populație pe gigacalorie nu va fi mărit. Va rămâne același ca anul trecut. Dorința este să nu mai existe nicio majorare. Aceste avarii există din cauza faptului că ne-am apucat de lucrări în ceasul al 13-lea. Lucrările de termie de pe Ștefan cel Mare sunt terminate de două săptămâni. Există mijloace de coerciție care se erijează în penalități, care din punctul meu de vedere sunt extrem de mici. Strada Ștefan cel Mare este o bucățică din întregul proiect. Astfel de locații, cum avem pe Ferdinand, sunt locații în care încă mai trebuie să intervină termia. Din acest motiv, sunt foarte multe zone în oraş care arată cum arată. Trebuie să terminăm lucrările pentru că altfel pierdem banii. Eu zic că, după ce se vor încheia aceste lucrări, oamenii vor fi mulţumiţi”, a explicat Felicia Ovanesian.



„Cetățenii din zona Casei de Cultură nu vor parcare supraetajată”



În ceea ce privește lipsa locurilor de parcare din oraşul Constanţa, city managerul a dat asigurări că se fac eforturi pentru rezolvarea acestei probleme. „Lucrăm la un proiect cu Banca Mondială. Principala problemă în a face locuri noi de parcare este lipsa terenurilor. Am identificat un teren pe lângă Casa de Cultură și am zis că facem acolo parcare supraetajată. Ne-am apucat să lucrăm la proiect, pe parcurs s-a constatat că ar fi nevoie de PUZ. Ne-am ocupat şi de acest PUZ. Cetățenii din zonă nu doresc să construim această parcare. Nu vor să accepte. În acelaşi timp, ei vor locuri de parcare. Cine să mai înţeleagă ceva? De pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu vor dispărea 1.700 de locuri de parcare. Se elaborează un studiu de fezabilitate pentru patru sau cinci locații, pentru a realiza locuri de parcare”, a mai spus Ovanesian.



Proiectul pentru noul CET, depus la Ministerul Energiei



La conferinţa de presă a fost prezent şi Noni Niculae, șef serviciu în Primăria Constanţa. Acesta a vorbit despre reabilitarea reţelelor termice, despre construirea unui nou CET, dar şi despre apariţia noului spital modular, care ar urma să fie construit în curtea Spitalului de Boli Infecţioase.



„Avem un proiect depus la Ministerul Energiei pe PNRR. Este vorba despre un CET nou. Sperăm cât de curând să semnăm contractul de finanțare. Vorbim de 750 de milioane de lei. Acesta va fi construit în curtea vechiului CET. Suntem singurul CET din ţară care nu produce energie electrică. Am fost primii din ţară care am depus proiectul, de aceea suntem primii evaluaţi. Mai avem proiecte pe spitale. Este vorba despre crearea unui spital modular în curtea Spitalului de Boli Infecțioase. Este în evaluare. Sperăm să se termine cât de repede. Mai avem proiectul de dotare a Spitalului de Boli Infecţioase”, a explicat Noni Niculae.







„Nu mă trezesc cu nerăbdarea de a fi înjurată!”



Felicia Ovanesian a dat asigurări că, în ceea ce o priveşte, face tot posibilul ca problemele din oraşul Constanţa să fie rezolvate. City Managerul recunoaşte că este criticată de foarte mulţi constănţeni, mai ales pe reţelele de socializare, însă spune că nu are ce să facă şi îi roagă pe aceştia să fie răbdători.





„Nu mă trezesc cu nerăbdarea de a fi înjurată. Știu că sunt foarte mulți nemulțumiți. Pentru ca orașul să arate bine, trebuie să trecem mai întâi prin aceste reparații. Unii sunt nemulțumiți că nu au trotuare în Coiciu. Eu prefer să rezolvăm această problemă în Compozitorilor, acolo unde oamenii nu au nimic. Stau în noroaie. Abia au niște pietriș să poată să meargă până la școală sau până la biserică”, a concluzionat Ovanesian





Unul dintre subiectele care au fost abordate în conferința de presă a fost lipsa apei calde în foarte multe zone din oraş. De asemenea, Ovanesian a dat asigurări că preţul gigacaloriei în Constanţa nu va creşte în această iarnă, ci va rămâne la 450 de lei.