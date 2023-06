Florentin Chiforeanu a preluat conducerea filialei constănțene a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL)

El a mai precizat c─â este penibil s─â vorbeasc─â despre cum arat─â Constan╚Ťa la momentul actual. ÔÇ×Eu m-am n─âscut aici, aici am copil─ârit, aici mi-am desf─â╚Öurat via┼úa. Acesta nu este ora╚Ö. Popula╚Ťia trebuie s─â pun─â presiune pe factorii de decizie ╚Öi s─â cear─â mai mult de la via┼ú─â. Pe bulevardul Mamaia ├«nainte erau tei. ├Än str─âin─âtate teii sunt nepre╚Ťui┼úi. Pasarela din Mamaia au ├«ngropat-o ├«n nisip. Afar─â ├«i executa pe to╚Ťi. Reziden┼úa mea este ├«n Spania, dar am job ╚Öi ├«n Fran╚Ťa. Consider c─â starea de normalitate este s─â te implici. Va fi foarte greu, voi face naveta. Voi delega competen╚Ťi, dar voi veni des aici. Cu p├órghiile pe care Chi┼úac le are la ├«ndem├ón─â este greu de spus dac─â a┼č fi un primar mai bun. Este un aparat, o prim─ârie, Chi┼úac nu este singur. Nu ┼čtiu s─â v─â zic dac─â voi candida la prim─âria Constan╚Ťa. Dup─â mintea mea, eu a┼č ├«ncepe aceast─â revelare a ora╚Öului de la periferie. A┼č fi ├«nceput de la CET, Poarta 6. Se pun pavele ╚Öi borduri. At├ót. Constan╚Ťa are mult spa╚Ťiu verde. Const─ân╚Ťenii nu mai au bani sau interes s─â le amenajezeÔÇŁ, a ad─âugat Chiforeanu.

Pre┼čedintele PUSL a transmis cu aceast─â ocazie ┼či mesajul s─âu c─âtre electorat, care are dou─â sau trei componente. ÔÇ×Doctrina partidului este umanist pragmatic. Adic─â omul s─â fie ├«n centrul aten╚Ťiei. Capitalismul pune ├«n centrul aten╚Ťiei capitalul, iar socialismul pune ├«n centrul aten╚Ťiei munca. Mesajul este grija fa┼ú─â de om la propriu. Praful acesta nu ├«nseamn─â grij─â fa┼ú─â de om. Discut mult cu spanioli, francezi, imigran┼úi despre diferite probleme. Peste c├ó┼úiva ani, ├«n Constan┼úa vom dori aceast─â c─âldur─â. ├Änc─âlzirea global─â este o mare problem─â. Avem probleme foarte mari ├«n Constan┼úa", a completat acesta.





Chiforeanu a mai declarat c─â oamenii vor g─âsi pe cineva de la 17.00-19.00 ├«n permanen┼ú─â, la sediul partidului de pe bulevardul Ferdinand, iar num─ârul lui de telefon este public. ÔÇ×Exist─â o echip─â despre care eu consider c─â trebuie modificat─â pu┼úin. Ne lovim de multe formalit─â╚Ťi. Un secretar, ca s─â vina, vrea ╚Öi el o leaf─â. ├Änainte de toate, oamenii ar trebui s─â vina la partid din voluntariat. Toate argumentele sunt de partea neseriozit─â┼úii. Este datorie cet─â╚Ťeneasc─â s─â lup╚Ťi pentru casa ta. Actualul stadiu istoric ├«n care ne afl─âm, are ni╚Öte reprezentan╚Ťi ├«n politic─â. Oferim acest concept umanist de a pune omul ├«n prim plan.

├Än aceste momente, noul pre╚Öedinte al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) Constan╚Ťa, Florentin Chiforeanu, sus╚Ťine o conferin╚Ť─â de pres─â la sediul partidului. Cu aceast─â ocazie, acesta a f─âcut urm─âtoarele declara┼úii: ÔÇ×V-am invitat ast─âzi la aceast─â conferin┼ú─â pentru a v─â informa asupra ultimelor decizii aplicabile de la mijlocul lunii iunie. Filiala jude╚Ťean─â ├«╚Öi asuma o ╚Ťint─â de 6% la viitoarele alegeri locale, parlamentare ╚Öi europarlamentare. Conducerea filialei jude╚Ťene r─âm├óne pe pozi╚Ťie ╚Öi sunt a╚Ötepta╚Ťi ╚Öi bineveni╚Ťi oameni noi cu o conduit─â politic─â ├«n societatea const─ân╚Ťean─â. Am preluat responsabilit─â╚Ťile de ╚Öef al acestei filiale jude╚Ťene. Nu avem o structur─â definitivat─â pentru alegeri. Nu v─â pot da exemple, pentru c─â aceast─â structur─â este fluid─â. Suntem un partid mic, iar oamenii sunt atra╚Öi de colo╚Öii politici. Facem tot posibilul s─â ne ridic─âm. Structura este ├«n lucru ┼či este foarte devreme s─â vorbim despre alian╚Ťe cu alte partide. ├Än momentul ├«n care te g├ónde╚Öti la o alian╚Ť─â trebuie s─â fii bazat. Mai avem de lucru la poten┼úa filialei jude┼úene. Avem c├óteva sute de persoane membrii ai PUSL. ├Än acest moment, partidul are 500 de membrii actualiza╚Ťi la nivel jude╚Ťean. ├Än momentul ├«n care faci o alian╚Ť─â trebuie s─â fii puternic, deci trebuie s─â ne ├«nt─ârim aceste structuri. Oamenii dinainte au f─âcut ce au f─âcut, bravo lor, dar trebuie continuat. Trebuie s─â punem piciorul pe accelera╚ŤieÔÇŁ.Trebuie s─â le prezent─âm oamenilor, ├«n prioritatea corect─â ╚Öi real─â, problemele cu care ne confrunt─âm. ├Än acest moment, nu avem pre╚Öedinte la municipiu. Ast─âzi, nu am pe cineva ├«n minte. Este foarte devreme, iar organiza╚Ťia trebuie adaptat─â anului 2023. Acum 2-3 luni m-au c─âutat oameni din interiorul filialei ╚Öi am venit. Mai avem ╚Öi alte sedii prin jude╚Ť. Dou─â dintre ele sunt la Mangalia ╚Öi TuzlaÔÇŁ, a subliniat el.