În aceste momente la sediul USR Constanța are loc o conferință în cadrul căreia se vor discuta teme de interes pe plan local dar și național. La conferință participă liderul USR Constanța, Stelian Ion și președinta filialei USR Mangalia, Semiran Abdurefi.







Semiran Abdurefi: "După cum știți USR Mangalia și noi, colegii din Constanța, am inițiat un proiect de inițiativă cetățenesc pentru salvarea Pădurii Comorova. Cerem Primăriei Mangalia sa treacă pădurea din proprietatea privată în cea publică. Am depus proiectul dar nu am primit niciun răspuns. Motiv pentru care am mers în instanță împotriva Primăriei Mangalia. Săptămâna trecută am avut procesul pe fond. Primăria a lipsit. Eu am dovedit că am calitate procesuală pentru că eu sunt inițiatoarea acestui proiect. La al doilea punct ni s-a spus că bucata de pădure la care noi facem referire ar fi în siguranță. Este un lucru fals. Primarul recunoaște că 201 hectare din suprafața totală din 519 hectare sunt în domeniul public. 201 sunt în domeniul privat și 116 ar fi fost înstrăinate. Primarul spune că toată pădurea este în domeniul public și că vrea să facă un parc municipal. Așa cum de 30 de ani toți primarii fac parcuri dar de fapt fac blocuri. S-a constatat că am primit răspunsul de la primărie cu 10 zile după ce primăria invoca faptul că eu am întârziat să merg în instanță. Primarul Radu Cristian acuză USR că minte și că ne folosim de această inițiativă pentru a manipula și a minți oamenii. El spune că nu s-a construit nimic acolo dar acest lucru se vede din satelit. Ne acuză că cerem bani de la acei constructori care nu construiesc, în opinia sa. Nu ne lăsăm, așteptăm ca justiția să dea verdictul. Așteptăm și răspuns de la Prefectura Constanța căreia Primăria Constanța i-a făcut o sesizare cu privire la acest caz. Așteptăm ca prefectul sa își facă datoria. De un an de zile fac solicitări multiple către toate instituțiile statului pentru a constata legalitatea celor 2 construcții de pe taluzul falezei Mangalia. Am făcut solicitare la Apele Române. Nouă nu ni s-a furnizat certificatul de urbanism. Ni s-a spus că nu are caracter public. Noi am făcut rost de el și acolo se menționează că acele clădiri au nevoie de mai multe avize. Primarul a declarat că sunt autorizații de construire dar s-a constatat că ele nu există. Am fost duși cu vorba luni în șir. Am solicitat prefectului să intervină în acest caz. Ni s-a spus că se edifică în baza a doua autorizații de construire. Aceste două terenuri au fost inițial în domeniul public al municipalității. În 1996 aceste terenuri au fost concesionate către familia Becheru pentru 20 de ani."







Stelian Ion: "Așa cum trăgeam semnale de alarma în trecut, când am zis că această caracatiță din Constanța, este foarte adevărată. S-a votat bugetul Constanței. Primarul Vergil Chițac a continuat în aceeași manieră în care ține ședințele online pentru a nu răspunde la nicio întrebare. Este un lucru care trebuie să înceteze. Nu s-a consultat cu noi în niciun moment. Nu vorbesc de persoana mea. Vorbesc despre zecile de mii de constănțeni care ne-au acordat încrederea. Nu poți să nu dezbați acest buget. Este un moment foarte greu. Dacă ne uităm că în cadrul bugetului pe anul 2024 Chițac aloca 18 milioane de lei pentru refacerea gardului de la Cimitirul Central, ne dăm seama ca asistăm la o bătaie de joc. Am putea face cu banii aceștia o școală, o grădiniță, un teatru."







Stelian Ion: "V-am dat doar câteva exemple. În condițiile acestea, proiecte cerute de oamenii din Constanța, proiecte care ar fi trebuit să se regăsească în buget, toate au fost respinse pe bandă rulantă doar pentru că vin din partea USR. Atâta minte are Vergil Chițac. Este un om politic mărunt care este împins mai departe de interese meschine. Nu contează că este nevoie de grădinițe. Nu a pus o cărămidă. Nu a făcut o creșă. Nu a făcut o școală. Pentru el tânără generație nu contează. În condițiile în care la Brașov colegul nostru primar a construit o grădiniță, două creșe, are o grădiniță verde. Nu mai zic de Timișoara sau de Sectorul 2 din București. Oamenii aceștia privesc către viitor. Nu poți sa reînvii Constanța, să oprești exodul către alte locuri, dacă nu investești în tânără generație. Un părinte analizează și el dacă are unde să își ducă copilul. Se uită și el și nu vede nicio variantă. Cei de la Teatrul de Stat sunt înghesuiți într-o sală provizorie. Noi vrem un teatru. Ne e rușine să ne întâlnim cu reprezentanți ai altor orașe pentru că ei au astfel de instituții. Avem artiști de primă clasă. Constănțenii își doresc școli, grădinițe și creșe și săli de sport. Am avut proiecte care propuneau construirea a 5 terenuri de sport. Există bani pentru aceste lucruri. Nu să dăm banii pe garduri. Acel gard trebuie refăcut pentru că este vechi. Dar bătaia de joc este prea mare. Caracatița de pe vremea tripletei Mazăre, Constantinescu, Strutinsky, reînvie. Am propus ca Primăria să contribuie la asigurarea pazei în școli. Vrem să știm că ai noștri copii sunt în siguranță la școală. S-a refuzat. Nu au vrut ei. Nu au deschis curțile școlilor. Vreau să văd un părinte care spune că nu vrea să se deschidă curțile școlilor. S-a dat lege să se deschidă. Ar fi important acest lucru. Avem sportivi de primă mărime, câștigători de medalii, care nu au unde să se antreneze. De când s-a demolat stadionul, acești atleți au rămas pe drumuri. Se urcă în tren, merg la București, se antrenează și seara revin acasă. E bătaie de joc. Complexul de la Badea Cârțan, știm că include o sală de sport care putea fi renovată de primărie. Nu au făcut niciun metru de spațiu verde."