Galerie foto. Cumpănenii, în frunte cu primarul Mariana Gâju, gest umanitar pentru victimele cutremurului din Turcia

Reprezentantele Organizaţiei de Femei Social Democrate din Constanţa nu au rămas indiferente după tragedia care a avut loc în Turcia la începutul lunii februarie, şi anume cutremurul catastrofal care a nimicit zeci de mii de vieţi.







Astfel, în frunte cu primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, care este totodată preşedintele OFSD Constanţa, femeile din PSD s-au mobilizat şi au strâns ajutoare pentru sinistraţii din Turcia.











Este vorba despre multe haine, pături, saltele, pilote, dar şi alimente, care au fost colectate la centrul care a fost creat special pentru această situaţie în Constanţa.





„Din păcate, ca şi anul trecut, tot de 1 Martie, atunci când mergeam la Isaccea cu ajutoare pentru familiile, mai ales mame şi copii orfani, din Ucraina, iată că istoria se repetă într-un alt mod. Atunci pornise războiul. Nenorocirea a lovit din nou acum. Vorbim despre seismele care au avut loc în Turcia, care ne-au determinat, ca oameni, să ne mobilizăm şi să putem să aducem ajutoare umanitare pentru semenii noştri de acolo. Fiecare localitate din judeţul Constanţa are în componenţa sa şi familii de turci sau tătari. Colegele mele de la Poarta Albă, Agigea, Eforie, Oltina, Medgidia şi aşa mai departe au donat bani cu care noi am mers şi am cumpărat produsele necesare, produse de care ştiam că sunt utile acolo unde nenorocirea şi-a spus cuvântul şi vedem că se repetă aproape în fiecare zi. Am luat pături, pilote, veselă, produse de igienă, hrană şi tot ceea ce înseamnă ajutoare pentru oamenii care au nevoie de aşa ceva. Am cumpărat alimente neperisabile cum ar fi făină, zahăr, ulei, care îi vor ajuta să treacă peste această nenorocire. Şi pentru femeile de acolo este ziua mărţişorului, dar numai de mărţişor nu le arde acum. Le trimitem gândurile noastre bune”, a declarat Mariana Gâju.











Pe lângă femeile din PSD care au strâns ajutoare, acestora li s-au mai alăturat şi oamenii din comuna Cumpăna. Oameni care au donat ce au avut la dispoziţie pentru a întinde o mână de ajutor către sinistraţii din Turcia.





„Era firesc ca şi locuitorii comunei Cumpăna să aibă această solidaritate, donând fie produse, fie bani, pe care îi folosim achiziţionând tot ceea ce este necesar pentru a trimite în Turcia. Aceleaşi produse pe care toată lumea le caută acolo, mai ales îmbrăcăminte pentru copiii care mor de frig la propriu în stradă, le-am depus la depozit. Toată această mobilizare nu ar fi reuşit fără ajutorul Consulatului Turc la Constanţa sau al oamenilor de afaceri turci din Constanţa. Am încercat să aducem prosoape de hârtie şi produse necesare în bucătărie. Este vorba doar despre un gest uman şi nimic altceva. Oamenii comunei Cumpăna au înţeles că noi, cei care reprezentăm localitatea, i-am primit alături de noi pentru a ne fi de ajutor. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu şi pe Allah să ne ferească omenirea de aceste nenorociri. Ştiţi că şi noi în România aşteptăm cu frică să se oprească aceste replici ale cutremurului şi să nu afecteze populaţia nicăieri în lume”, a mai spus Mariana Gâju.























Mariana Gâju: "Ne aducem aminte că anul trecut de 1 martie am mers cu ajutoare pentru refugiații din Ucraina. Era război atunci. Acum, a venit peste noi o altă tragedie. Turcia a fost zguduită din temelii. Trebuie să fim alături de semenii noștri. Trec printr-o mare tragedie. Am adus haine, paturi, pilote, hrana pentru ca supraviețuitorii cutremurului să poată să treacă peste această perioadă în condiții decente. Dumnezeu și Alah să ne ferească de asemenea nenorociri!"













Și de această dată locuitorii comunei Cumpăna s-au mobilizat, așa cum au făcut-o și altă dată în situații critice, răspunzând pozitiv campaniei de strângere de bunuri inițiată de Primăria și Consiliul Local al comunei. Mulți dintre cei peste 1200 de cumpăneni de etnie turcă au rude și cunoscuți în zonele afectate de cumplitul cutremur.













Din data de 10 februarie 2023, Primăria și Consiliul Local al comunei Cumpăna au dat startul unei Campanii de ajutorare a persoanelor aflate în zonele afectate de cutremurul din Turcia, funcționând zilnic în comuna Cumpăna un centru de colectare în incinta Pieței Agroalimentare.





Miercuri, 1 martie 2023, la ora 11:00, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, împreună cu voluntari, au depus la sediul central de colectare stabilit de Ambasada Turciei, din Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 125 bunurile donate în această perioadă de cumpănenii cu suflet mare. Au fost colectate obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, alimente neperisabile, produse de igienă și curățenie, pilote, lenjerii de pat, chiar și paturi și saci de dormit.













„Mulțumesc tuturor celor care au răspuns apelului nostru și de această dată, demonstrând că la Cumpăna, umanitatea nu cunoaște granițe. Fiecare, am oferit din puținul nostru, cu dorința de ne a ajuta din tot sufletul semenii din Turcia, afectați de această catastrofă! Totodată, cu aceste donații vom duce și gândurile noastre de sănătate, pace și putere pentru toți cei care au pierdut tot și acum doar cerul liber le mai este casă! Pentru miile de victime, ne rugăm bunului Dumnezeu să îi așeze în loc binecuvântat și cu lumină! Mă înclin și mulțumesc infinit tuturor cumpănenilor, pentru omenie, empatie, implicare, solidaritate! Sunteți îngeri pentru acești oameni!”





Comuna Cumpăna, prin multiplele înfrățiri realizate de-a lungul timpului, se poate considera prietenă a Turciei, țară care de la începutul lunii se confruntă cu o catastrofă de proporții uriașe!