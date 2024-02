Marcel Ciolacu: Am încercat să vedem cât mai mult dintre un șantier naval un punct de reper. Numărul 1 pe construcția de tancuri petroliere și chimice. Și cred că numărul 3 mondial. Aici construim nave de la zero dar există și o activitate de reparație. O privatizare de excepție. Noii proprietari nu au vândut absolut nimic, dimpotrivă au dezvoltat o industrie cu o tradiție din 1982. Această tradiție va continua. Tot spunem că nu mai avem industrie în România. În ultima perioadă, după ce am vizitat uzina Dacia, uzina Ford, îmi dau seama că industria românească se dezvoltă și există. Vedem ponderea industrială în formarea PIB-ului. Din punctul meu de vedere ca premier lucrurile sunt în direcția corectă. Ne trebuie mai multă implicare și mai multe fonduri direcționate pe zona industrială"











Marcel Ciolacu: "Chiar dacă am avut un deficit mai mare decât cel pe care și l-au asumat cei care au adus acest deficit la această valoare, este prima dată când investițiile depășesc deficitul. Ne trebuie mai mult curaj și marea problemă pe care am găsit-o este forța de muncă calificată. Aici trebuie împreună cu patronatele, Ministerul învățământului și Ministerul Muncii să avem un plan pentru învățământul dual. Îl felicit pe domnul Bosînceanu. Eu îmi doresc ca românii să înceapă să se întoarcă acasă. Statul trebuie să creeze acele servicii publice pe care ni le dorim cu toții de foarte mult timp"







Marcel Ciolacu: "Urmează ca luni să avem o nouă întâlnire și să vedem ce facem cu comasarea alegerilor. Acest scenariu există. În acest moment sunt toate scenariile. Pe mine mă interesează să venim în fața românilor ca o coaliție care îi respectă pe români și să facem un calendar pentru alegeri. Toate alegerile sunt în acest an"





















Marcel Ciolacu: "Când vii pe o listă guvernamentală vezi ce se întâmplă pe teren. Urmează să avem mai multe discuții și vom găsi cele mai bune soluții ca activitatea acestui șantier să fie mai bun"



Marcel Ciolacu: "Va exista și candidatul PSD și candidat unic pentru ca va fi cel mai bun candidat. Primele alegeri pe care le avem sunt cele europarlamentare. Nu am apucat încă să discut cu domnul Tudose să vedem să analizăm și să finalizam candidații pentru parlamentare. Pe urmă ar urma alegerile locale. Ne ocupăm de ce urmează prima dată"



Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii:



"Solidaritatea este foarte importantă și mai ales familiile cu venituri mici. Noi facem o analiză la Ministerul Muncii"











Marcel Ciolacu: "Nu putem influența istoria. Înțeleg manipularea pe care o face dictatorul Vladimir Putin. România a încheiat acorduri privind suveranitatea teritorială și granițele fiecărui stat. Toată lumea care este în UE a semnat aceste acorduri. În ceea ce privește cum s-a format Ucraina, eu vă spun că este un stat suveran și independent. Iar poporul ucrainean este suveran să își decidă destinul. Agresorul este Vladimir Putin"























Marcel Ciolacu: "Politica înseamnă dialog și negociere. Cea mai simplă formă de guvernare este dictatura. Eu vreau să trăiesc într-o țară democrată. Ar fi incorect să vă dau detalii din mijlocul negocierilor despre comasarea alegerilor"