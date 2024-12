George Simion: „Nu facem nicio alianță cu PSD. Nu ne vom alia cu partide corupte”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat după aflarea primelor rezultate că soluţia pentru viitorul României este dialogul, menţionând că actuala clasă politică "a căzut în groapa pe care singură şi-a creat-o".„Clasa politică actuală a căzut în groapa pe care singură şi-a creat-o. Credem că soluţia pentru viitorul României este dialogul (...). Este timpul să oprim acest război româno - român şi să ne ocupăm de buna guvernare a ţării. Prea mult am avut guvernări succesive de trădători (...). Marile acte de corupţie, de jaf naţional, nu au fost pedepsite (...). România nu va fi salvată de politicieni corupţi sau de elitele care şi-au vândut sufletul globalismului. România va fi salvată de poporul său, de oameni simpli, cinstiţi, care cred în dreptate, în muncă şi în solidaritate. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate. De-a lungul istoriei am arătat că, atunci când suntem uniţi, suntem de neînvins", a precizat Simion, potrivit Agerpres.El a adăugat că AUR este gata să-şi asume actul guvernării şi a făcut un apel la instituţiile statului să permită "tranziţia democratică" a puterii.„S-au comasat alegerile locale cu europarlamentare pentru a scoate AUR din joc (...). Fac un apel la SRI, la AEP, la BEC, la Poliţia Română şi la Justiţia Română, să permită tranziţia democratică a puterii. Suntem gata să ne asumăm un act al guvernării în interesul poporului român protejând instituţiile de bază ale statului şi separaţia puterilor în stat", a transmis Simion.Liderul AUR a susţinut că partidul său nu va face nicio alianţă cu PSD, ci "doar cu suveraniştii".„Nu vom face nicio alianţă cu PSD, reconfirm această poziţie pe care AUR o are. Noi facem alianţă doar cu românii, doar cu suveraniştii, doar cu cei care vor să construiască curat. Nu ne vom alia cu partide corupte, nu ne vom alia cu partide care au distrus România", a conchis Simion.El a menţionat că partidul său îşi ia angajamentul faţă de "toată lumea liberă", de a lupta pentru democraţie, pentru continuarea eforturilor europene şi euro-atlantice pe care România le-a făcut."Fac un apel la partenerii noştri occidentali să nu asculte ceea ce unii agenţi ai ONG-urilor pentru o societate deschisă propagă peste tot (...). Angajamentul pe care îl luăm faţă de toată lumea liberă, de a lupta pentru democraţie, de a continua eforturile europene şi euroatlantice pe care România le-a făcut. O singură vină o are poporul român şi partidul AUR, aceea că nu a mai suportat corupţia clasei politice care ne-a condus până acum (...). România a ales suveranitatea, demnitatea şi dreptatea", a punctat Simion.Potrivit acestuia, alegerile de duminica trecută trebuie continuate, "aşa cum este legal", duminica viitoare."Fac un apel la instituţiile statului român să apere democraţia, să respecte legile electorale, să respecte Constituţia pe care au jurat. Un lider vremelnic sau altul, indiferent ce nume are, nu poate fi ascultat atunci când dă ordine ilegale şi neconstituţionale", a menţionat Simion.