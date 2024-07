Gheorghe Cojocaru, pe primul loc în clasamentul privind primarii de orașe și municipii din județul Constanța

A trecut aproape o lună de zile de la alegerile locale care au avut loc la data de 9 iunie dar ecourile rezultatelor înregistrate de liberalii constănțeni nu s-au stins. Mai mult, zilele acestea, PNL Constanța și-a unit forțele și toată atenția este îndreptată spre localitatea Costinești, acolo unde alegerile vor fi reluate, lupta electorală urmând să aibă loc între liberalul Gheorghe Mechenici și Dorin Dumitru Jeanu, de la PSD.Județul Constanța este cel mai urbanizat din România, aproximativ 80% din populația județului locuind la orașe. Județul Constanța are trei municipii (Constanța- municipiu reședință de județ, Medgidia și Mangalia) și opt orașe. Având în vedere ponderea importantă a populației urbane din județ, am întocmit un clasament al primarilor din orașe aleși cu cele mai mari procente.În consecință, în urma alegerilor din data de 9 iunie, clasamentul arată astfel:1. Gheorghe Cojocaru (PNL) - MURFATLAR : 77,33%2. George Scupra (PNL) - OVIDIU : 65,26%3. Iulian Constantin Soceanu (PNL) - TECHIRGHIOL: 64,37%4. Robert Nicolae Șerban (PNL) - EFORIE : 64,25%5. Valentin Vrabie (PNL) - MEDGIDIA : 63,5%6. Cristian Radu (PNL)- MANGALIA : 48,85%7. Mihai Adrian Argintaru (AUR) - NEGRU-VODĂ: 41,29%8. Viorel Ionescu (PNL) - HÂRȘOVA: 37,96%9. Liviu Negoiță (PNL) - CERNAVODĂ : 34,2%10. Florin Chelaru (PSD) - NĂVODARI: 32,26%11. Vergil Chițac (PNL) - CONSTANȚA: 29,45%.În concluzie, observăm că majoritatea primăriilor de orașe și municipii au fost câștigate de candidați de la PNL care au performat în administrația locală, primari care se află în aceste funcții de două, trei mandate.În plus, se poate observa că excepție face un singur primar, de la AUR, ales în cel mai mic oraș din județ, mai exact, la Negru Vodă, alegere considerată o surpriză deoarece actualul primar Petre Urziceanu, de la PNL, a avut realizări bune. Pe de altă parte, cu toate că se află la guvernare, PSD are un singur reprezentant în acest clasament, situat abia pe locul 10.În altă ordine de idei, după cum se poate observa din clasament, Gheorghe Cojocaru a obținut la Murfatlar cel mai bun procent al unui primar de oraș (77,33%). Acest lucru nu este deloc întâmplător dacă ținem cont că după o perioadă de opt ani de stagnare a orașului, Cojocaru, un primar cu experiență administrativă (a fost viceprimar în perioada 2004- 2008 și primar 2008- 2012) a reușit să atragă în oraș fonduri nerambursabile de peste 50 milioane de euro în actualul mandat, proiecte ce vizează înființarea rețelei de gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare, drumuri, reabilitări de școli, construcția de creșă și alte investiții de interes local.