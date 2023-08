GIHAN ESERGHEP a preluat conducerea Organizaţiei Municipale PUSL Constanţa

UPDATE / Prim vicepreședinte la Organizația Județeană PUSL Constanţa este Tiberiu Pleșu.







Florentin Chiforeanu: "Conferința de presă anterioară a marcat începutul unei noi etape în activitatea filialei județene Constanța. După două luni, lucrurile au început să se miște. Subiectele de astăzi sunt trei. Numărul unu, prezentarea filialei municipale, doi: prezentarea filialelor din judet și trei: întrebări și răspunsuri. A fost înființată filiala municipala acum două săptămâni. Astăzi se încheie procedura și este pe deplin constituită. Toți sunt oameni noi în politică. La mijlocul lunii septembrie vom veni cu proiectul de oraș și de județ pe care le considerăm valabile în a fi înaintate oamenilor."







Gihan Eserghep: "Sunt noul președinte al Organizației Municipale PUSL. Este prima dată când intru în politică. Am zis că este momentul să trecem la fapte și să nu mai stăm în tribună, să intrăm și în teren. Membrii Organizației Municipale provin din mediul privat. Ei nu au mai fost în politică. Sperăm să pornim cu ei la un alt drum și să facem politică. Constanța a coborât foarte mult în toate clasamentele. Trebuie să ne ridicăm. Suntem un oraș turistic, dar deocamdată turiștii ne cam ocolesc. Membrii organizației municipale sunt: prim vicepreședinte al Organizației Municipale, Ciprian Lazăr, secretarul Organizației de Municipiu, Bogdan Ciobanu, Mihai Iacob la organizația de seniori, Mădălina Ciobanu la organizația de femei, Anica Colareza, ajutoarea Mădălinei Ciobanu, tânărul Omer Okan, organizația de tineret. Membru, Cornelia Mareș"



Chiforeanu: În județ o avem pe Loredana Nebunu, de la Tuzla, la Dobromir este Cristian Ionescu, la Poarta Alba sunt trei consilieri pe care îi reprezintă Florin Prodan și la Ciocârlia, Ștefan Pereanu"



Florentin Chiforeanu: "Ne bazăm pe patru filiale în județ. Mai avem Cernavodă și Mangalia care sunt în curs de analiza"



Gihan Eserghep: "Încă nu știu dacă voi candida laprimăriee. Este prea devreme. Nu credem înalianțee"



Florentin Chiforeanu: "În acest moment suntem în fața muncii în grup. Ne uităm asupra profilului de candidat, țintim consiliul local la modul serios. Vrem să obținem 6 la sută la municipiu"



Gihan Eserghep: "Putem obține acest procent. Trebuie să aducem un suflu nou. Oamenii trebuie să se prezinte la vot. Foarte mulți dintre locuitorii acestui oraș au spus că nu au pe cine să voteze. Și din această cauză nu s-au prezentat la vot. Cine este ales, nu mai poate fi contestat. Absenteismul la vot este cea mai mare problema a acestui oraș. Vrem să le oferim o altă variantă decât celelalte partide. De aceea v-am spus că toți membrii Organizației Municipale provin din alte medii decât politica"







Florentin Chiforeanu: "Despre proiectul din septembrie vă pot spune că vorbim despre spațiu verde. Plante, apă și asa mai departe. Trebuie să refacem un bulevard de la cap la coadă. Dar nu doar din bordură în bordură. Spațiul verde este neglijat. Trebuie să rezolvăm traficul rutier. Trebuie reformat total. Toate intersecțiile trebuie să aibă camere de luat vederi. Acum traficul este depășit total. Este o chestie care vine de zeci de ani din spate. Sunt unele domnișoare în primărie care au ajuns acolo pe tot felul de pile. Ne trebuie mai multe mașini în oraș. Infrastructura suportă, dar pregătirea intelectuală a unora nu suportă"







Gihan Eserghep: "Trebuie să găsim soluții. Dintr-un bulevard cu 4 benzi nu poți să îl faci cu 3. Îl faci cu 5 sau cu 6. Bulevardul Magheru este sistematizat complet. În Brașov sunt sensurile unice dar este un sistem sistematizat. Transportul în comun trebuie asigurat complet gratuit locuitorilor. La valoarea subvenției pe care o primește CT Bus, transportul trebuie gratuit. Să scriem mare pe autobuze ca toată lumea poate circula gratis. Uniunea Europeană nu îți impune să faci prostii la tine în casă. Se spune că 5 ani nu ai voie să modifici un proiect. Dar în UE nu sunt oameni obtuzi care nu înțeleg despre ce este vorba. Se pot schimba multe sensuri de circulație în Constanta și să fluidizăm traficul. Când Banca Mondiala a început sa facă studiul de trafic în Constanta ne aflam pe vremea lui Mazăre. Acel proiect a trecut pentru că cineva a spus că transportul trebuie să fie pus pe locul 4"







Gihan Eserghep: "Am ales PUSL pentru că a fost o chimie între mine și domnul Chiforeanu. Nu contează dacă am avut oferte din alte partide. Eu am o vorbă. Decât în oraș codaș, mai bine în satul tău fruntaș. Încercăm să ne punem în slujba cetățeanului. Nu avem un parc industrial. Nu avem o infrastructură destinată fabricilor și fabricuțelor. Nu avem nimic. Am semnat adeziunea la partid în ziua în care fetița mea a împlinit 2 ani. Toți prietenii pe care îi am își sfătuiesc copiii să plece din țară. Am vrut să merg cu fetița în parc am observat că nu am pe unde să trec cu căruțul. Nu am nicio relație cu celelalte partide. Ne salutăm pe stradă și atât"







Gihan Eserghep: "Dacă aș fi primar primul lucru pe care l-aș schimba este traficul. Pe tot globul s-au inventat pasaje, pasarele supraterane sau subterane. Noi nu avem așa ceva. Am avea nevoie și de o șosea de coastă. Problemele de urbanism sunt moștenirea epocilor anterioare când s-au vândut atâtea terenuri. S-a vândut tot"





