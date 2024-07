Iată cum arată noua stemă a Municipiului Constanța! Primăria a prezentat trei variante care au fost supuse dezbaterii

Aprobată prin Hotărâre de Guvern în luna iunie și publicată în Monitorul Oficial, noua stemă a Constanței se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărțit în două.În partea dreaptă, pe fond roșu, se află silueta unui Far de argint, iar în colțul din dreapta sus un soare de aur. Farul face trimitere la Farul Genovez, monument de referință pentru evoluția istorică a Constanței. El a fost construit în secolul al XIX-lea pe locul vechiului far, ridicat de negustorii genovezi, ajunși în Marea Neagră, în secolul al XIII-lea. Amplasat pe faleză, el a funcționat până la inaugurarea portului modern, în anul 1913.În partea stângă, pe fond verde, este prezentată zeița Fortuna, îmbrăcată cu un chiton cu mâneci și care poartă un văl. Părul este coafat după moda Romei antice și pe cap poartă o diademă. Personajul ține în mâna stângă un corn al abundenței plin cu fructe, simbol al prosperității pe care o oferă orașului, iar mâna dreaptă este poziționată pe echea unei corăbii. Zeița Fortuna are lângă piciorul stâng o imagine simbolică a Pontului Euxin, care reprezintă torsul, mult micșorat, al unui personaj masculin - zeul Ponthos - nud, ieșind din valurile mării. Acesta este încoronat, poartă plete și barbă și se sprijină cu mâna stângă de prova unei corăbii. Imaginea cu cele două personaje este inspirată de grupul statuar, descoperit la Constanța în anul 1962, odată cu alte 23 de sculpturi care formează tezaurul de sculpturi de la Tomis și care se află la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.În vârful scutului, trei fascii subțiri undate de argint trec dintr-o partiție în alta. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu șapte turnuri crenelate. Acestea semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu reşedinţă de judeţ.Inițial, Primăria Constanța a prezentat 3 variante care au fost supuse dezbaterii și consultării. Varianta aleasă a fost aprobată de Consiliului Local al municipiului Constanța și înaintată Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie. Ca urmare a sugestiilor de modificare venite din partea Comisie a fost realizată această variantă reprezentativă pentru municipiul Constanța.