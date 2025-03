Ilie Bolojan: „Este exclusă dublarea cheltuielilor militare ale României de pe un an pe altul”

Cheltuielile de apărare ale României nu se vor dubla de pe un an pe altul pentru că țara noastră, din acest punct de vedere, este într-o situație mai bună decât media statelor din Uniunea Europeană, a afirmat președintele interimar, Ilie Bolojan, după Consiliul European.El a explicat că România a avut o pondere a cheltuielilor pentru apărare de peste 2,2% din PIB anul trecut, în timp ce media țărilor din Uniunea Europeană a fost de 1,9%.„România, din acest punct de vedere, stă mult mai bine și este exclusă dublarea cheltuielilor militare de pe un an pe altul. Va fi o tendință de creștere cu siguranță și e foarte probabil ca, în fiecare an urmărind o creștere suportabilă din toate punctele de vedere, să avem acest fenomen”, a punctat președintele interimar.Potrivit lui Bolojan, aceste cheltuieli suplimentare pentru apărare sunt pentru siguranța României.„Deci partea de securitate, cât timp există și este în bună regulă, nu se percepe. Nu putem să negăm că avem un război la granițele țării noastre, nu chiar la granițele țării noastre, dar este cât se poate de clar că, dacă această vocație, să spunem, de tip neoimperial a Rusiei, va fi menținută în continuare și în anii următori, Ucraina poate să fie doar prima victimă. Și atunci, și în documentul de astăzi, aceste țări apreciază că Rusia este o amenințare pentru țările din Uniunea Europeană și cred că toți cei care suntem pe frontiera de Est, toți cei care au trecut șenilele istoriei peste noi, înțelegem mai acut despre ce este vorba. Și practic, aceste cheltuieli suplimentare pentru apărare sunt cheltuieli pentru siguranța țării noastre. Acesta este realitatea”, a mai spus președintele interimar.