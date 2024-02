Iohannis s-a ales cu plângere penală. AUR cere informații privind deplasările externe

Deputatul AUR, Dan Tănasă, s-a prezentat, marţi, la Parchetul General pentru a depune o plângere pe numele președintelui Klaus Iohannis legată de deplasările externe ale acestuia. Potrivit documentului se solicită verificarea ordinelor de deplasare externă pentru personalul instituției care efectuează deplasări în străinătate dar şi dacă a fost respectată legislația privind achizițiile publice în legătură cu selectarea furnizorilor/prestatorilor care au asigurat condițiile de deplasare, cazare, hrană etc. a președintelui României și a însoțitorilor.



De asemenea, se mai solicită sursa finanțării acestor deplasări, motivul pentru care Președintele României și însoțitorii acestuia au beneficiat de asigurarea cheltuielilor de deplasare, cazare, hrană, diurnă etc., în zilele în care nu au participat la nici un eveniment oficial. În plus, se mai cere explicaţii referitoare la motivul pentru care informațiile privind costurile deplasărilor efectuate de Președintele României au fost clasificate, dacă acesta constituie un temei legal pentru clasificarea acestor date și dacă persoana care a dispus acest lucru avea atribuții în acest sens.De asemenea, în plângerea depusă la Parchetul General, acuzațiile la adresa președintelui Klaus Iohannis sunt de abuz în serviciu, deturnare de fonduri, delapidare și uzurparea funcției.



În opinia deputatului, vizitele externe ale preşedintelui au fost mai degrabă nişte concedii de lux.



„Felul în care se achiziţionează aeronavele, cum se cheltuiesc banii pentru hoteluri, mese, bilete de avion, alte asemenea costuri nu implică nici atentat la siguranţa naţională, nici afectarea concurenţei neloiale sau alte chestiuni de genul acesta. În mod evident aceste deplasări în străinătate par mai degrabă nişte concedii de lux, decât nişte deplasări în afara ţării, care să aibă primordial interesul naţional”, a spus deputatul Dan Tănasă, de la AUR.



Reamintim că, anul trecut, preşedintele Klaus Iohannis a efectuat 34 de deplasări externe, însumând cheltuieli de peste 41 de milioane de lei.



În acest context, Administrația Prezidențială a refuzat constant să ofere aceste informații jurnaliștilor, motivând că informațiile sunt clasificate.