Kelemen Hunor: "România are nevoie de sprijinul familiilor tinere"

„Vreau să o felicit pe doamna ministru Firea şi să mulţumesc colegilor mei din Guvern, tuturor celor care au fost şi rămân alături de a susţine familiile, de a susţine creşterea natalităţii, fiindcă împreună am ajuns la concluzia că România, societatea românească are o problemă uriaşă şi, dacă vrem să rezolvăm pe termen lung, nu există o rezolvare de la un an la altul, trebuie să implementăm programe complexe. Şi acest lucru îl facem şi-l vom face în continuare”, a declarat Kelemen Hunor.





Societatea românească are nevoie de sprijinul familiilor tinere, are nevoie de sprijinul celor care cresc copii, altfel nu vom avea o societate echilibrată, iar Guvernul susţine prin programele elaborate creşterea natalităţii în România, a declarat viceprim-ministrul Kelemen Hunor.Acesta a participat, recent, la Palatul Victoria, alături de premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, la semnarea ordinului comun privind aprobarea Normelor de aplicare a „Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii” de către ministrul Familiei, Gabriela Firea, şi cel al Muncii, Marius Budăi.