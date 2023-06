Klaus Iohannis: România a arătat că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen

România a arătat, o dată în plus, că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă graniţele externe, a declarat, sâmbătă, preşedintele Klaus Iohannis, cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundaţia Civică Bad Harzburg, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dusseldorf."România a arătat, o dată în plus, că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în spaţiul Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă graniţele externe. O decizie în favoarea aderării României la Schengen în acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetăţenii noştri de apartenenţă şi încredere în proiectul comun european", a spus Iohannis.