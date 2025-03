Sala „Remus Opreaunu” din cadrul Palatului Administrativ a găzduit miercuri o dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre pentru regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa.



Primăria municipiului Constanţa i-a invitat pe toţi cei interesaţi la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ „Proiect de hotărâre pentru Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa”.



A fost cea de-a doua întâlnire pe care municipalitatea a organizat-o în cadrul procesului de consultare publică.



La dezbaterea publică au fost invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale sau reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.



În sală au fost prezenţi viceprimarul municipiului Constanţa, Costin Răsăuţeanu, care a condus dezbaterea, Gabriela Ganea, director adjunct SPIT, Cătălin Munteanu, şef Birou Activitate Comercială la Poliţia Locală, dar şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale.



Printre cei care au luat cuvântul a fost şi Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Patronale RESTO.



„Suntem bucuroși de acest dialog. Faptul că am avut patru întâlniri în cabinetul viceprimarului pentru noi este un pas înainte. Am propus amendamente și avem acum un draft echilibrat. Am urmărit câteva principii printre care să tratăm diferit orașul Constanța de stațiunea Mamaia. Draftul este într-o formă pe care noi o consideram echitabilă”, a declarat aceasta.



Din păcate, la dezbatere nu au participat foarte mulți constănțeni, sala fiind aproape goală, ceea ce ne duce cu gândul la lipsa de interes a cetățenilor. Se dovedește, din nou, dacă mai era nevoie că,



de cele mai multe ori, oamenii preferă să se plângă pe rețelele sociale în loc să vină la astfel de evenimente.



Viceprimarul municipiului Constanţa, Costin Răsăuţeanu, a explicat pentru Cuget Liber care a fost rolul întâlnirii şi în acelaşi timp a atras atenţia ca la următoarele dezbateri să vină cât mai mulţi oameni din mediul de afaceri dar nu numai.



„A fost cea de-a doua dezbatere publică din cadrul procesului de consultare cu operatorii economici, cu organizaţiile patronale, cu asociaţiile de propietari, cu cetăţenii, pentru a avea un regulament de autorizare al agenţilor economici. Ideea este să sprijinim cât mai mult mediul de afaceri. A fost o întâlnire foarte bună şi vom mai avea cel puţin două întâlniri de acest gen pentru că sunt benefice. Sunt încrezător că la final, în şedinţa de Consiliu Local, atunci când va trebui să aprobăm acest regulament, vom aproba un regulament care să răspundă tuturor nevoilor cetăţenilor. Discuţiile au fost constructive şi eu cred că dialogul este cel mai important atunci când elaborezi un regulament şi acest lucru l-am făcut de la început. Am anunţat cel puţin trei dezbateri publice, am anunţat cel puţin trei întâlniri cu organizaţiile patronale şi pe această cale îi invit pe cât mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri să vină în număr cât mai mare la următoarea dezbatere. De asemenea, să vină asociaţiile de propietari, operatori economici şi cetăţeni în general. Acestea sunt nişte întâlniri care, cumva, ajută la reglementarea unor aspecte care vor impacta în mod direct sau indirect activitatea turistică a operatorilor economici din staţiunea Mamaia sau chiar din Piaţa Ovidiu”, a declarat Costin Răsăuţeanu.