LIVE TEXT/Școala politică a Tineretului Forța Dreptei, ACUM, la Constanța

În aceste momente, la un hotel din stațiunea Mamaia au început cursurile Școlii politice a Tineretului Forța Dreptei care se desfășoară pe durata a două zile, 29 și 30 septembrie.

La eveniment participă președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, alături de președintele PMP, Eugen Tomac, președintele filialei Forța Dreptei Constanța, Bogdan Bola, și de președintele organizației de Tineret, Cristian Opriș.

Eugen Tomac, președinte PMP: "Vă mulțumesc tuturor. Aceasta este o școală de vară. Știu că inițial trebuia să particip sâmbătă la această deschidere, dar am vrut să vorbesc în ziua în care ați sosit. Europa este destul de mare și uneori este greu să răspunzi la toate provocările pe care le ai. Mâine dimineață voi pleca spre Italia unde voi avea discuții cu susținătorii noștri de acolo. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre noi și Europa. Suntem într-un moment extrem de important. Suntem la răscruce. Europa a trebuit să treacă prin foarte multe provocări și în mai puțin de 300 de zile vor avea loc primele alegeri pentru unii din tinerii care s-au născut în 2006. Va fi primul vot pentru ei. Ei vor avea această șansă. Mă gândesc ce așteptări poate avea un tânăr care întră în cabina de vot și votează. Mulți se gândească ce așteaptă în viață și de ce trec acest prag al secției de votare.Eu cred că în fața clasei politice românești s-a așezat o mare provocare. Noi nu avem doar alegeri europarlamentare și atât. Noi avem un an greu pentru că sunt patru rânduri de alegeri. Poate cinci. Pentru că această competiție de la prezidențiale se desfășoară în două tururi. Deși există un curent destul de puternic la nivelul întregii Europe, este un curent care pune sub semnul întrebării tot ceea ce face UE. În ultimii ani am asistat la un fenomen interesant. UE s-a transformat într-o uniune geopolitică. Nimeni nu a vrut să discutăm despre nevoie de consolidare a UE.Astăzi, în războiul din Ucraina, nu NATO dă bani. Dau Marea Britanie, SUA și UE. Realitatea geopolitică obligă UE să se transforme. Am avut înainte de război criza de sănătate. Pandemia. Chestiunea sănătății este o componentă ce ține de fiecare stat. Este o competență a statului membru al UE. Presiunea a fost atât de puternică încât toate statele au exercitat interese comune în ceea ce privește sănătatea. Multe lucruri sunt discutabile. Observăm cum Europa se transformă major în aceasta perioadă."Eugen Tomac: "Avem mulți șoșocari și aurari care dezinformează la nesfârșit. Observ cum tot felul de specialiști în chestiuni militare ne spun că suntem în NATO și nu e nicio problemă. Tratatul spune că fiecare stat membru trebuie să reziste timp de 6 luni până când NATO ia o decizie. Pentru asta trebuie să fim pregătiți. Dacă ne uitam la situația absolut penibilă cu dronele, asemenea situație este inacceptabilă. Europa are multe de făcut pentru noi pentru că mai există chestiuni care sunt puțin dezbătute dar sunt de interes major pentru noi. Este dureros atunci când vezi că noi romanii nu reușim să punem în valoare resursa umană pe care o avem în domeniile în care am putea fi lideri în Europa. Dacă ne uităm spre vestul Europei observăm că foarte rapid unele state se adaptează și sunt pregătite să atragă investiții și proiecte prin care să se dezvolte în toate domeniile. Noi suntem în UE, dar acceptând cu ușurință aceste încălcări flagrante ale tratatelor UE, ne situăm în linia a doua a statelor membre a UE. Unde am greșit de nu am reușit până acum să depășim această limită?"Ludovic Orban: "Suntem Forța Dreptei. Mă bucur să vâd atât de mulți tineri. Sunt convins că ați venit pentru a vă înarma cu informații suplimentare astfel încât să fiți mai eficienți în activitatea politică pe care o derulați. Nu este o rușine să faci politică. Este o rușine să facă politica mincinoșii, hoții, nemernicii și cei care își folosesc puterea pentru a-și atinge interesele personale. Este un act de mare responsabilitate pentru un om să se implice în viața publică. Conducerea societății trebuie să asigure un echilibru între tendința aristocratică și tendința de a vrea să scoată în evidență interesele publice. Nu este politica așa cum încearcă să fie reprezentată de toți formatorii de opinie din România.Politica trebuie să fie cinstită și morală. De 30 de ani există un fir roșu al formatorilor de opinie care sunt sponsorizați care încearcă să ne spună că oricine intră în politică intră ca într-o troacă de porci. Sunt oameni care și-au dat arama pe față și au fost prinși cu portbagaje pline cu bani. E bine că oamenii ăștia să fie prinși dar asta nu înseamnă ca suntem toți la fel. Formatorii de opinie spun că suntem toți la fel pentru ca să fie acceptați hoții și mincinoșii. Formatorii de opinie încearcă să spună oamenilor să stea acasă și să nu voteze. Este foarte greșit.Trebuie să le spunem oamenilor că nu suntem toți la fel. Faptul că li se spune treaba asta nu urmărește decât să conserve acest mecanism de conducere a societății în care trăim. Media românească este o medie care este prizoniera banilor publici dați de PSD și PNL. Bani plătiți din taxele și impozitele noastre.În România nu este democrație pentru că cei care conduc sunt și ei conduși la rândul lor. Nu exista competiție liberă între firme. E anormal. Faceți politica cu încredere, într-un mod cinstit, respectându-vă cuvântul dat în fața oamenilor. Lucrul acesta se poate face și fără să promiți marea cu sarea în campanii. Fără să apelezi la anumite șmecherii de tip propagandă, și anume să transformi minciuna în adevăr prin repetiție. Se poate face doar din argumente, din onestitate, din comunicarea cu cetățenii."