LIVETEXT. "Caravana fondurilor europene" / "În Constanța, actuala administrație ratează proiect după proiect"

În aceste momente, la Constanța are loc "Caravana fondurilor europene“, găzduită de USR Constanţa.







La eveniment, participă fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, europarlamentarul USR Vlad Botoş şi deputatul USR Stelian Ion.







Update - Stelian Ion: "USR Constanța este gazda acestui eveniment care îl are în prim plan pe colegul nostru Vlad Botoș și pe Cristian Ghinea. Sunt doi oameni care cunosc foarte bine această problemă a fondurilor europene. România este pe punctul de a absorbi niște fonduri europene cu care se poate dezvolta foarte mult. Dacă avem știința de a gestiona asa ceva, putem face un mare progres. Din păcate nu toate zonele din România stiu sa atragă aceste fonduri. În Constanța, actuala administrație ratează proiect după proiect. Sunt bani pe care îi avem la dispoziție, dar dacă administrația nu știe ce să facă, se duce totul de râpă. Reabilitarea zonei peninsulare este un proiect ratat de către Primăria Constanța din cauza unor deficiențe de organizare. De asemenea vorbim de reabilitarea Liceului Mircea cel Bătrân. Acolo s-au pierdut 19 milioane de lei. Bani foarte mulți pentru a putea reface această unitate. Provocarea noastră este să beneficiem de cunoștințele experților noștri și sa venim cu alternative pentru a reuși sa atragem câte mai mulți bani europeni. Vedem tot mai multe discursuri anti europene. Este foarte grav ca o zona importanta a societății este atrasa în aceste discuții. Un partid și a făcut un obicei în a promova discursul anti european. Ei vor sa ne desprindem de Europa. Fac un apel la toți constănțenii să nu plece urechea la aceste discursuri xenofobe pentru ca la capătul lor nu se afla decât subdezvoltarea"







Vlad Botos: "Mulțumesc tuturor colegilor din Constanța. Reprezintă comisia care se ocupă cu fondurile de coeziune. România are o oportunitate istorică de a se dezvolta în următorii ani. În cele două programe de fonduri europene la care România a luat parte am absorbit aproape 60 de miliarde de euro. Până în 2027 România are la dispoziție 80 de miliarde de euro. Problema noastră este că nu reușim să aducem acești bani în România. Aici aveți o regiune fantastică cu oameni gospodari. Poziția geografică vă avantajează incredibil. Din păcate acești bani nu ajung în administrația publica din Constanța. Fondurile acestea sunt date în România. Cu acești bani te dezvolți. Spania când a aderat la UE era cea mai săracă țară din Europa. Și priviți cum s-au dezvoltat. Suntem de 16 ani în UE și nu reușim nici acum să aducem acești bani. Avem o absorbție la nivel național de 40 la sută. La nivelul Constanței aceasta absorbție este sub nivelul național. De aceea vrem să facem acest program istoric. Decidenții naționali și cei locali nu reușesc sa aibă o viziune clara și sa finalizeze aceste proiecte. Noi ne facem datoria. Primarii din Bacău, Brașov, Alba Iulia, Timișoara, sunt foarte concentrați pe aceasta idee de a aduce bani"







Stelian Ion: "Dacă nu exista Cristian Ghinea la acel moment PNRR nu se închega. Îmi amintesc de ședințele de guvern în care trăgea de fiecare dintre miniștri și știa ce să ceară și punea presiune pe fiecare. România nu a mai avut un asemenea proiect niciodată. Deși în plan personal i-a fost greu în momentul în care a decis să renunțe la mandatul de europarlamentar, a meritat pentru că în urma lui va rămâne ceva concret"

Cristian Ghinea: "Sunt lupte grele pe care le-am dat ca să ducem proiectul de modernizare a României mai departe. USR Constanța este o filială extraordinară. Așa cum am pățit noi la nivel central cu PNL asa s-a întâmplat și la Constanța. Așa numiții liberali vor plăti în fața oamenilor. Au existat foarte mulți timpi morți și bani lipsă. Banii nu vin așa cum au fost programați dar invențiile merg. Primarii se laudă. Chiar domnul Ciucă a spus că a semnat contracte de 11 miliarde de euro. Deci statul roman are o obligație de plata. Eu mă întreb ce se va întâmpla cu diferența de bani care sunt lipsă față de banii care sunt investiți în alte contracte? Când îi aud ce spun sunt șocat. Cât am fost miniștri stabili în guvern și apoi am fost scoși toxic de la guvernare eu m-am chinuit să țin acea coaliție unită. Au fost sute de ore pierdute la negocieri fără să se întâmple nimic. Acum există o lipsă de decență umană în relațiile dintre miniștrii. PNRR setează corect prioritățile unei Românii care are nevoie de modernizare. Stăm prost la educație, la sănătate în schimb suntem pe locul 3 la nivelul investițiilor în securitate și armată. De 30 de ani ignoram sănătatea și educația în schimb dam bani băieților cu epoleți și cu arme multe. Trebuie să stabilim prioritățile unei țări moderne. Voi la Constanța aveți un istoric bogat în ceea ce înseamnă lupta pentru proiectele de mediu. Parte de reformă nu merge la noi. Trebuie să fie un personaj din acest guvern responsabil pentru coordonare. Marcel Boloș nu poate să facă asta. Reformele din PNRR sunt normale iar la fel în fiecare caz arată un fel de spoială. Ne facem că facem reforme ca să îi păcălim pe cei de la Bruxelles. PNL și PSD au interesul ca oamenii săraci sa depindă de pixul primarilor din partidele lor. Este un sistem nenorocit!"













Stelian Ion: "Domnul primar ne-a asigurat că nu va pierde fonduri europene. Toate proiectele sunt ratate. Afirm cu toată tăria că este vina lui Chițac. O administrare proastă. Trag un semnal de alarmă. Până la finalul anului 2023 să nu se piardă și alte proiecte importante. Ar fi cazul să își prezinte demisia. Nu e posibil sa dea asemenea rateuri. Dacă până la finalul anului nu vor fi finalizate lucrările, se vor pierde bani iar Chițac trebuie să plece acasă"