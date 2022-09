LIVETEXT. Festivalul Internaţional al Dansului, Cântecului şi Portului Popular Turco - Tătar, la Constanţa. "Sunt multe ansambluri din ţară și nu numai!"

UPDATE / Gelil Eserghep: "Este pentru prima dată când suntem sprijiniți în mod concret"







Gelil Eserghep, preşedinte UDTTMR: "Vă anunțăm programul festivalului nostru. Este a 26-a ediție. Este pentru prima dată când suntem sprijiniți în mod concret cu finanțare reală din partea CJC. Toți politicienii care s-au perindat la conducerea orașului au știut să vorbească despre multiculturalitate. Dar majoritatea se eschivează. Pentru prima dată avem o colaborare extraordinară cu CJC şi cu Primăria Constanța. Sunt ferm convins că vom fi serioşi cum am fost întotdeauna şi vom merge mai departe an de an. Condițiile meteo anunţă o sâmbătă foarte ploioasă. Nu vom mai face festivalul la Teatrul Sloveja. Proiectul a fost aprobat pentru Centrul Multifuncţional Jean Constantin și vom face evenimentul acolo."







UPDATE / Mihai Lupu: "Sunt multe ansambluri din ţară și nu numai"







Mihai Lupu: "Cu cât suntem mai conservatori, cu atât suntem mai bogați. Am susținut punerea în valoare a acestui tezaur. Aş vrea să fac o scurtă precizare. Este un proiect finanțat pe legea 350. Comisia a întrunit punctajul necesar. Acest proiect a fost muncit și gândit și a întrunit toate condițiile de finanțare. Festivalul are o tradiție și este foarte important ca aceste tradiții sa aducă cultura în faţă. Sunt multe ansambluri din ţară și nu numai. Punem în valoare şi ceea ce putem sa oferim noi. S-a vorbit că nu avem infrastructură. Nu avem cum să o facem de pe o zi pe alta. Prima măsură pe care o iei este de a identifica riscurile. Expertizele ne spun dacă putem să investim sau să nu investim. În această vara am avut multe evenimente care se încadrează în zona culturii. Ceea ce face acum comunitatea tătară nu face decât să se alăture la ceea ce am gândit noi. Sunt multe comunități musulmane în judeţul nostru. Tradițiile unesc oamenii, nu îi împart. Trăim într-o societate divizată. Promovând astfel de proiecte, contribuim la o viaţă mai bună a noastră. Ei vor crea un climat de prietenie. Festivalul va fi privit cu bucurie și cu interes."







Ştirea iniţială







Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează în perioada 1-5 septembrie 2022 cea de-a XXVI-a ediţia a Festivalului Internaţional al Dansului, Cântecului şi Portului Popular Turco-Tătar, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.Festivalul Internaţional al Dansului, Cântecului şi Portului Popular Turco — Tătar este o manifestare culturală care de aproape trei decenii reuşeşte să se impună în peisajul cultural dobrogean şi să fie un adevărat promotor al valorilor identitare. Festivalul a fost în fiecare an accesibil tuturor celor care au dorit să participe la manifestările organizate de UDTTMR în acest context, intrarea fiind liberă. Şi anul acesta, pe scena festivalului vor evolua alături de ansambluri ale UDTTMR, ansambluri ale minorităţilor etnice din România şi ansambluri din străinătate.Evenimentul, realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, se va deschide joi, 1 septembrie, ora 14.00, cu o conferinţă de presă susţinută de preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, Si preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România, str. B.P. Haşdeu nr. 53, Constanţa.