Marcel Ciolacu: „Agenţiile de rating confirmă stabilitatea macroeconomică a României”

Agenţiile de rating confirmă stabilitatea macroeconomică a României, a afirmat premierul Marcel Ciolacu. Şeful Guvernului spune că, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul suveran şi perspectiva stabilă pentru România în luna august, sâmbătă Standard and Poor's face acelaşi lucru.Această evaluare, arată Ciolacu, este o dovadă a stabilităţii macroeconomice şi a perspectivelor de dezvoltare pe care le are România în următorii ani.„Acesta este rezultatul trecerii la un model economic bazat pe investiţii masive, producţie şi creare de locuri de muncă aici, în România. Doar astfel am putut reduce inflaţia de la 10,3% în iunie 2023 la 4,6% în prezent şi am putut creşte numărul salariaţilor la 5,16 milioane persoane - nivel record postdecembrist”, spune el, pe Facebook.Potrivit acestuia, consolidarea bugetară în următorii şapte ani trebuie realizată prin raţionalizarea cheltuielilor şi creşterea colectării veniturilor, prin digitalizarea ANAF, reducerea evaziunii fiscale şi continuarea investiţiilor.