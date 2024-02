Marcel Ciolacu: "Candidatul nostru la Primăria Constanţa va fi şi candidatul PSD-ului, dar şi candidat unic"

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a vorbit şi despre un posibil candidat din partea PSD pentru Primăria Constanţa.





Premierul a dat asigurări că cel care va candida va fi din partea PSD, dar va fi şi candidat unic.





„Candidatul nostru la Primăria Constanţa va fi şi candidatul PSD-ului, dar şi candidat unic. Vă spun acest lucru pentru că va fi cel mai bun candidat. Încă nu am anunţat acest candidat, îl vom anunţa atunci când trebuie anunţat. Primele alegeri pe care le avem sunt alegerile europarlamentare. Nu am apucat să vorbesc cu şeful de campanie, Mihai Tudose, să facem o strategie şi să anunţăm candidaţii. Ne vom ocupa de asta. Trebuie să finalizăm mai întâi formalităţile pentru primele alegeri. Alegerile locale ar trebui să urmeze după alegerile europarlamentare. Ca fiecare dintre noi, ne ocupăm în primul rând de ceea ce se întâmplă prima dată”, a mai declarat Marcel Ciolacu.





Acesta a fost întrebat de jurnalişti şi dacă există vreun acord între PSD şi PNL în alegerile locale pentru primării şi consilii judeţene.





„Eu nu am niciun acord! Nici cu PNL. Am un singur acord cu colegii mei din PSD, deoarece sunt preşedinte. Nu am făcut acord cu nimeni, nu a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că PSD va avea candidaţi, de obicei a avut în fiecare localitate. Nu e acord nici pentru primărie, nici pentru consiliul judeţean, nici pe Lună, nici pe NATO. Nu e niciun acord cu nimeni!”, a răspuns Ciolacu.





„Urmează ca luni să avem o nouă întâlnire și să vedem ce facem cu comasarea alegerilor. Este posibil ca luni să avem o decizie, dar momentan nu avem o decizie finală. Acest scenariu al comasării există. În acest moment sunt toate scenariile. Pe mine, ca prim-ministru, dar şi ca preşedinte de partid, mă interesează să venim în fața românilor ca o coaliție care îi respectă pe români și să facem un calendar pentru toate alegerile. Şi atunci nu vor mai avea loc aceste discuţii interminabile, să ne întrebăm când sunt unele alegeri, când sunt altele şi aşa mai departe. Să arătăm calendarul, toată lumea se pregăteşte de alegeri, democratic, aşa cum este normal. Toate alegerile sunt în acest an, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Politica înseamnă dialog și negociere. Cea mai simplă formă de guvernare este dictatura. Eu vreau să trăiesc într-o țară democrată. Ar fi incorect să vă dau detalii din mijlocul negocierilor despre comasarea alegerilor”, a declarat Marcel Ciolacu.