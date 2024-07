Marcel Ciolacu: „Este nevoie de o viziune clară pe zona de stocare a energiei verzi”

România are cel mai bun mix de energie din Europa, dar este nevoie de o viziune clară de dezvoltare pe zona de stocare a energiei verzi, a declarat, marţi, prim-ministrul Marcel Ciolacu, întrebat despre creşterile de preţuri la energie înregistrate în această perioadă cu zile caniculare.„E pe zona de echilibrare. Vă spun cinstit, nu e suficient să fii ministru sau prim-ministru. Când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiţii în energie verde, îţi strângi specialiştii şi faci nişte calcule ce putere instalată va fi, cât va produce România într-un an, în cât timp ajung la maturitate aceste proiecte. Am ajuns, pe energie verde, să fim printre fruntaşii producători din Europa, depăşim cred că reactoarele de la Cernavodă. Păi, măi domn' ministru, când ai declanşat aceste programe, prin PNRR, prin programe naţionale, prin fondul de modernizare, mintea ta nu a putut gândi că-ţi trebuie zonă de stocare şi că vei produce, când ai vânt şi soare, mai mult decât consumi?”, a afirmat Ciolacu.El a subliniat că România are cel mai bun mix de energie din Europa, dar nu are încă o viziune clară de dezvoltare.„Cu energia de la nuclear avem ce face, că e energie pe bani. Avem cel mai bun mix de energie din Europa, dar, când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare, nu ne-a dus capul. Ştiţi, eu am mai spus, cel mai rău în administraţie şi cel mai rău mi-e frică de hărnicia prostului”, a susţinut premierul.Şeful Executivului a participat, marţi, la evenimentul de lansare a celei de a 22-a ediţii a lucrării „Carta Albă a IMM-urilor din România”.