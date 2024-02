Marcel Ciolacu: „Măsurile impuse de PSD la guvernare privind plafonarea preţurilor, sprijin vital”

Măsurile esenţiale impuse de PSD la guvernare privind plafonarea preţurilor la energie, gaze şi alimentele de bază au reprezentat un sprijin vital pentru gospodăriile românilor în ultimii doi ani, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.Ciolacu s-a raportat la concluziile unui studiu realizat de fundaţia Friedrich-Ebert-Stiftung România din care reiese că prin plafonările enunţate costurile cu bunurile şi serviciile necesare unui trai decent, pentru o familie cu doi copii, au scăzut cu 11%.„Peste 1.100 de lei în fiecare lună! Atât ar fi plătit în plus milioane de familii dacă nu am fi plafonat preţurile la energie, gaze şi alimentele de bază! Aceste măsuri esenţiale impuse de PSD la guvernare au reprezentat un sprijin vital pentru gospodăriile românilor în ultimii doi ani, aceasta este concluzia unui studiu realizat de fundaţia Friedrich-Ebert-Stiftung România. Datele arată că prin plafonarea preţurilor la energie, gaze şi alimente, costurile cu bunurile şi serviciile necesare unui trai decent, pentru o familie cu doi copii, au scăzut cu 11%. Este încă o confirmare clară a faptului că am acţionat corect şi am apărat nivelul de trai al populaţiei şi în special al celor cu venituri reduse”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook.