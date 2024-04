Marcel Ciolacu: PSD va câștiga alegerile din 9 iunie și va trimite în PE un număr important de reprezentanți

Preşedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat că PSD va câştiga alegerile europarlamentare din iunie şi va trimite în Parlamentul European un număr important de reprezentanţi, adăugând că, după 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici sociale şi de umanizare."În data de 9 iunie, în România vom avea atât alegerile pentru Parlamentul European, cât şi alegerile locale. Prezenţa importantă la vot va legitima atât reprezentanţii noştri în Legislativul european, cât şi importanţa unei Europe aproape de cetăţeni. PSD va câştiga aceste alegeri, va trimite în Parlamentul European un număr important de reprezentanţi şi dorim să pornim de aici, de la Bucureşti, valul social-democrat în toată regiunea noastră. De aceea este important să ne susţineţi pentru ca în viitoarea Comisie Europeană şi în viitorul Parlament European să avem mai mulţi lideri în zona noastră, pentru că doar prin unitate şi coeziune Europa poate să fie puternică şi pentru acest lucru ne trebuie şi reprezentativitate", a afirmat Marcel Ciolacu, la Reuniunea liderilor Partidului Socialiştilor Europeni, care are loc la Palatul Parlamentului.El a spus că este convins că social-democraţii europeni pot câştiga alegerile pentru PE, iar din România vor veni mai mulţi eurodeputaţi PSD decât în urmă cu cinci ani."Sunt ferm convins că noi suntem curentul politic de care are nevoie acum Uniunea Europeană. După 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia şi de ideile pe care social-democraţia europeană le susţine. (...) Extremiştii nu au făcut nimic. Ei caută doar să dezbine Europa şi să ne arunce în braţele lui Vladimir Putin. Extremiştii vor să nu mai avem bani europeni, vor să nu mai circulăm liberi în Europa, vor să ne închidă frontierele şi să ne urâm unii cu ceilalţi. Realitatea este simplă: în timp ce anti-europenii se filmau pe reţelele sociale, comisarii noştri contribuiau la soluţii pe care le-am găsit la multiplele crize pe care le-am traversat", a afirmat premierul României.