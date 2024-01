Marius Budăi: „Mă bucur că PNL a înţeles în sfârşit ce înseamnă social-democraţia”

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat marţi că se bucură că PNL a înţeles, în sfârşit, ce înseamnă social-democraţia, şi mai ales că a înţeles ce înseamnă grija faţă de părinţi şi bunici.El a fost întrebat cum vede propunerea liberalilor de a nu se impozita pensiile sub 3.000 de lei.„Am citit şi eu în presă şi vreau să vă spun că personal mă bucur că PNL a înţeles în sfârşit ce înseamnă social-democraţia, ce înseamnă doctrina noastră şi mai ales că aderă la doctrina noastră, şi mai ales că a înţeles ce înseamnă grija faţă de părinţii şi bunicii noştri. Însă eu, personal, nu pot să uit că atunci când am solicitat şi am prezentat viziunea PSD despre majorarea pensiilor unii colegi din PNL care erau la guvernare cu noi îmi solicitau demisia. De asemenea, nu pot să uit că acum, recent, când trebuia să votăm noua lege a pensiilor care prevede majorări şi rezolvarea inechităţilor, tocmai pentru că prevede majorări, unii colegi de la PNL spuneau că nu vor vota legea”, a spus Budăi la sediul central al PSD.El a adăugat că nu poate să uite că PNL a avut prim ministru în 2021, când nu au acordat nicio majorare la pensii.„Ca să închei într-o notă optimistă, am să spun că mă bucur că PNL a ieşit din logica lui 2010, când vedeau doar tăieri de pensii şi când, pentru că nu au putut tăia pensii, au introdus acest impozit în cadrul pensiilor şi mă bucur în continuare că au îmbrăţişat doctrina social-democrată de a avea grijă faţă de oameni. Sper să fie o propunere serioasă şi sper că nu au făcut-o doar în cheie electorală. Aştept cu interes avizul Ministerului Finanţelor”, a încheiat Budăi.