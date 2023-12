Mesajul marilor puteri pentru România, de Ziua Națională: Qatar vrea să facă investiții neașteptate

Ambasadori acreditaţi la Bucureşti au transmis, vineri, mesaje de Ziua Naţională a României.







Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Peer Gebauer, a transmis că este impresionat de amabilitatea şi ospitalitatea românilor şi că România are multe de oferit. De asemenea, el a transmis felicitări pentru calificarea echipei de fotbal a României la Campionatul European de Fotbal.







"Sincere felicitări de Ziua Naţională, dragi români! Mă bucur că pot sărbători această zi împreună cu dumneavoastră. Îmi face mare plăcere şi sunt onorat să fiu ambasador al Republicii Federale Germania în aceasta ţară minunată care a devenit deja a doua mea casă. Amabilitatea şi ospitalitatea cu care sunt primit aici sunt impresionat. România are multe de oferit prin tradiţiile sale, prin patrimoniul cultural bogat şi prin peisajele frumoase. Valorile europene după care vă ghidaţi accentuează această imagine pozitivă. Şi, bineînţeles, România are şi fotbalişti extraordinari. Felicitări pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal. (...) Aveţi toate motivele să fiţi mândri de ţara dumneavoastră, şi Germania are toate motivele sa fie recunoscătoare că are alături un partener de încredere precum România", spune ambasadorul Germaniei, într-un mesaj video.







Un mesaj de felicitare a fost transmis, în numele Statului Israel, de vice-ambasadorul Rami Teplitskiy.







"Cu ocazia Marii Uniri felicit România în numele Statului Israel,. Onorăm această zi ce simbolizează unitatea şi puterea şi celebrăm relaţia profundă şi solidă dintre naţiunile noastre", a subliniat Rami Teplitskiy, într-un mesaj video.







"Cu ocazia Zilei Naţionale a României, sărbătorită în prima zi a lunii decembrie a fiecărui an, în numele Alteţei Sale Şeicul Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Statului Qatar, Guvernul şi poporul Statului Qatar, am plăcerea să adresez excelenţei sale preşedintele Klaus Iohannis, Guvernului, Parlamentului şi poporului român prieten, felicitările şi urările noastre de dezvoltare şi prosperitate neîntrerupte. Folosesc acest prilej pentru a reînnoi angajamentul ţării mele de a dezvolta relaţii de prietenie şi cooperare între ţările noastre prietene. Suntem mândri de respectul şi încrederea reciproce stabilite la nivel politic şi diplomatic, precum şi de coordonarea existentă în cadrul forurilor internaţionale, dar şi de semnarea a numeroase acorduri bilaterale care servesc intereselor comune ale ambelor ţări.

Ne dorim o mai mare cooperare economică în domeniile investiţiilor, comerţului exterior şi diverse alte domenii vitale. De asemenea, aşteptăm cu nerăbdare să cooperăm pentru a sprijini eforturile internaţionale care vizează implementarea dreptului internaţional pentru a asigura pacea şi soluţionarea conflictelor, pentru a proteja vieţi nevinovate şi pentru a respecta suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor. Adresez felicitările mele poporului român prieten, dorindu-i progres, prosperitate, securitate şi stabilitate necontenite", afirmă acesta.







Ambasada Marii Britanii în România a transmis un mesaj cu această ocazie prin însărcinatul cu afaceri al misiunii diplomatice Rebecca Shaha. Aceasta a ales să transmită mesajul într-un mod inedit, purtând o ie la Muzeul Ţăranului Român.







Cu ocazia Zilei Naţionale a României un mesaj de felicitare a adresat şi ambasadorul Statului Qatar la Bucureşti, Osama bin Yousef Alqaradawi.







"Mă bucur să trăiesc alături de voi prima mea Zi Naţională a României. Este un mare prilej de bucurie, unitate şi mândrie, mai ales acum când Marea Britanie şi România colaborează mai strâns ca niciodată. Sărbătoresc alături de voi, de românii de aici şi de cei 1,2 milioane de români din Marea Britanie. Din partea noastră pentru voi toţi La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!", a transmis însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Marii Britanii în România, Rebecca Shah, în mesajul video.