Mircea Fechet: "Ne propunem ca toate sectoarele pe care le scoatem la licitație anul acesta să aibă o perioadă de 10 ani. Firmele care vin și licitează urmăresc opțiunea din profit. Bineînțeles că profitul trebuie să fie rezonabil, dar trebuie să scoatem la licitație toate perimetrele de plajă. Fără îndoială, obiectul contractului de închiriere propune să fie puse la dispoziția cetățeanului toate serviciile de pe plajă. Operatorii economici trebuie să-și asume că oferă servicii de calitate și să plătească prețul aferent."













Mircea Fechet: Vom vedea că doi operatori care depun oferte pentru aceeași licitație se comportă diferit. Scopul, și al Ministerului, și al firmei care licitează, este același, de a avea un turism bogat pe plajele românești. În funcție de fiecare tip de plajă și de fiecare categorie vom alege să licităm cât mai repede aceste plaje. Și hotărârea de Guvern este, până la urmă, o chestiune care se poate rezolva în curs de zile sau săptămâni, nu trebuie neapărat puse la dipsoziție luni.



Corina Martin: L-am avut azi aici pe ministrul Mediului și am expus problemele de urgență. Pe de o parte avem contractele care au expirat anul trecut, 70 la număr, am explicat ministrului că este nevoie de o perioadă de 6 luni de lucru a agenților economici. Trebuie să avem, de data aceasta, o perioadă mai mare de doi ani de contract. Acel agent economic trebuie să recupereze investiția făcută timp de doi ani, dacă pierde acei bani. 129 de suprafețe de plajă vor rămâne fără contract în această toamnă! Nu putem să oferim acestor agenți economici o perioadă de doar doi ani! Cu toții am spus că e nevoie de 10 ani.





Mircea Fechet: "Am constat că este nevoie să schimbăm puțin optica și liniile generale pe care le-am avut în vedere anul trecut. Voi vorbi despre durata de închiriere a acestor perimetre de plaja. Pe o perioadă de 2 ani, operatorii nici nu apucă să-și instaleze investițiile de pe plajă că trebuie să le demoleze. O perioadă minimă ar trebui să fie legată de amortizarea acestor ani. Această perioadă de închiriere ar trebui să fie de 10 ani cel puțin. Vom institui o întâlnire de lucru, pentru că, până la urmă, va trebui să ajungem la un numitor comun.