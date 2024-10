În urmă cu puțin timp, candidatul independent la președenția României, Mircea Geoană, a ajuns la Constanța unde își va prezenta programul de candidat pentru România intitulat ”Angajamentul meu pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renașterii naționale”. "Este cel mai complex program de candidatură din oferta electorală pentru alegerile prezidențiale, iar cea mai importantă măsură a programului este investiția masivă în cea mai prețioasă resursă, oamenii țării noastre", subliniază Mircea Geoană.







Mircea Geoană: "În urmă cu un an am venit aici și m-am întâlnit cu presa din Constanța. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru că sunteți oameni de calibru. Venirea gurilor Dobrogei și a Insulei Șerpilor către România a reprezentat un moment de referință în istoria noastră. Am trecut dimineață pe la Academia 'Gheorghe Hagi' și este ceva extraordinar. Vreau să îi mulțumesc lui Gică pentru tot ceea ce face și pentru ospitalitatea sa. Am vizitat și Portul Constanța. Este o nestemată a economiei românești. Un proiect strategic pentru România este să punem în valoare ceea ce reprezintă portul Constanța pentru țara aceasta. Trebuie să avem o schiță strategică pentru următorii 10 ani de zile. Portul trebuie digitalizat, automatizat. Trebuie să cream un mecanism de încredere și dialog. Doar așa îl vom putea pune în valoare. Dacă noi stăm pe loc, alții nu stau pe loc. Împreună cu organele statului va trebui să fim siguri că pe lângă afaceri, să nu vină și alte lucruri care ne fac rău, cum ar fi drogurile. Am vizitat șantierul naval de la Brăila. Acolo este o companie italiană. Nu ne putem permite să ținem Mangalia nepusă în valoare. Trebuie să dăm acestor șantiere navale locuri de muncă și investiții. Este primul lucru pe care îl voi face ca președinte. În anii următori va trebui să punem în valoare resursele de energie din Marea Neagră."







Mircea Geoană: "Trebuie să ne îndreptăm spre Cablul Submarin. Vorbim de gaze naturale și curent continuu. Vom continua proiectul de la Cernavodă. Batem pasul pe loc. Astăzi în România sunt doar 736.000 de hectare irigate. Există în acest moment tehnologie cu care să putem să facem agricultura de înaltă performanță. Nu cred că turismul face mai mult de 2 la sută din PIB-ul românesc. Ce ne ține în loc? Asta este întrebarea. De ce suntem frustrați? Tinerii pleacă din țară că nu au nicio șansă sau se apucă să voteze furioși atât de radical încât nu îi mai interesează nimic. Dacă se vrea urcarea lui Simion în turul al doilea prin orice circumstanțe, țara aceasta va avea o problemă. Nu atât de mult votanții sunt problema, cât mai degrabă direcția liderilor. Eu fac apel la votul util. Care ar fi reputația României în lume dacă Simion ar ajunge în turul al doilea? Este un lucru rău. Vă rog din inimă să veniți la vot, votați cu cine vreți dumneavoastră, dar nu lăsați ca o minoritate să decidă. Se întâmplă în Europa o schimbare ataât de profundă, încât dacă nu ne adunăm, vom avea dificultăți semnificative. Apropo de Dunăre, cred că avem vești mai bune. Avem un fel de rivalitate cu vecinii bulgari. Eu nu o înțeleg. Trebuie să dragăm Dunărea și o să o facem. Trebuie să facem un pod nou la Giurgiu și să ne apucăm să facem conexiuni. Asta înseamnă o Dunăre navigabilă tot anul. Canalul Dunare-Marea Neagră este o investiție cu multe sacrificii care trebuie să devină valoroasă."







Mircea Geoană: "Principala mea prioritate este să găsim o formulă să convingem partidele politice din România că depolitizarea statului român măcar în zonele de care depinde educația, sănătatea, justiția și companiile de stat. Când am plecat de la Guvern în 2004 erau 700.000 de salariați la stat. Acum sunt un milion patru sute de mii. Nu este normal. Sunt sufocanți. Plătim taxe și impozite uriașe. Trebuie să facem ca România să respire. Și să punem valoarea, meritocratia și competența în centrul statului român. Asta este menirea și misiunea mea. Nu va fi simplu. Sunt atacat din toate părțile pentru că le stric ploile. Președintele națiunii române trebuie să îi reprezinte pe toți și pe toate. Dacă faci parte dintr-un partid, pare să fie un avantaj, dar este de fapt un cadou otrăvit."







Mircea Geoană: "Cei mai maturi dintre noi își aduc aminte de anul 1995. Doi lideri politici totalmente diferiți, Corneliu Coposu și Ion Iliescu au putut să se întâlnească și să se pună la aceeași masă și să spună că pentru următorii ani traseul național este integrarea euroatlantică. Ei se urau în politică. Păi dacă atunci s-a putut, pot să fac și eu lucrul acesta după ce voi câștiga alegerile. Voi trece peste orice animozitate. Un lider politic trebuie să pună pe primul loc interesul național, nu cel personal. Veți vedea în angajamentul meu și o observație, o chestiune care trebuie să ne frământe pe toți. Economia țării a crescut de 4,5 ori față de 2004. În acești ani de zile ilegalitățile de dezvoltare, diferențele sociale dintre cei bogați și cei săraci, au crescut. S-a eșuat extrem de dramatic. Ascensorul social este emigrarea. Sunt peste 5 milioane de tineri care au plecat din țară. Este un non-sens. Vom pune accent și pe dezvoltarea orașelor de talie mai mică."







Mircea Geoană: "Mi se pare umilitor să vezi primari din toată țara venind cu căciula la București la nu știu ce ministru. Ce facem cu această manieră neeficientă? Trebuie să schimbăm aceste lucruri. Sănătatea și Educația sunt urgențe naționale. Nu vă promit marea cu sarea cum a făcut actualul președinte. Avem probleme cu forța de muncă. Investind în oameni, investești în cea mai importantă parte a unei națiuni. Statul român este singurul din Europa care nu are niciun criteriu de performanță în sectorul public. Este refuzată digitalizarea. Este multă corupție și mult nepotism."