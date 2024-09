Nicolae Ciucă: "Nimeni nu poate să aprecieze şi să îşi dorească pacea mai mult decât un militar"

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, consideră că nimeni nu poate să aprecieze şi să îşi dorească pacea mai mult decât un militar.Nicolae Ciucă şi-a prezentat cartea intitulată "În slujba ţării" duminică, alături de Mircea Dinescu, într-o emisiune la Prima Tv.Liderul liberal a fost întrebat despre perioada misiunilor batalionului "Scorpionii Roşii"."Am văzut că deja ne contestă lumea. Ştiţi care este chestiunea? Eu i-am rugat ieri să lase Armata Română în pace. Au ceva cu mine, eu pot să primesc, deci să dea în mine, nu am nici cea mai mică problemă, dar nu în armată şi nu în militari şi nu în ce a făcut armata . (...) Nu suntem niciunul eroi, nici nu am făcut lucruri care... am făcut ceea ce ni se cuvenea să facem, aia era datoria noastră şi că s-au prezentat faptele de aşa manieră a fost pentru că, pentru prima dată după al doilea război mondial, Armata Română a tras cu muniţie reală în afara teritoriului naţional. Noi nu am fost o ţară expansionistă. (...) Nimeni nu poate să aprecieze şi să îşi dorească pacea mai mult decât un militar", a spus Nicolae Ciucă.El a adăugat că face parte din generaţia din armată care "a tânjit" şi şi-a dorit foarte mult ca România să intre în NATO.