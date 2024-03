Nicolae Ciucă: „Sunt supărat. PNL nu încurajează traseismul politic”

Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a declarat luni seară că PNL nu încurajează traseismul politic, dar a evitat să "speculeze" dacă proiectul de ordonanţă de urgenţă care permite migrarea primarilor este "manevra PSD".Prezent la Digi 24, Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă la PNL există "o mare supărare" în legătură cu proiectul de ordonanţă de urgenţă privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, care ar permite migrarea primarilor."Şi eu sunt supărat, pentru că nu trebuie să încurajăm traseismul. Sper să mă audă cât mai mulţi primari. Eu am discutat de fiecare dată şi le spun: 'Măi, oameni buni, sunteţi oameni în funcţii publice, care reprezentaţi baza partidelor politice. Oamenii se uită la partidele politice, percepându-vă prin activitatea pe care o desfăşuraţi la nivelul fiecărei localităţi'. Este absolut incorect ca în funcţie de oportunitate, şi nu sunt mulţi. Vă aduceţi aminte, în 2014, dacă nu mă înşel, a fost acea ordonanţă în care au schimbat barca, cum se spune, peste 500 de primari. Dar nu s-a întâmplat să câştige cine pregătise, discutăm de ordonanţa care s-a dat înainte de alegerile prezidenţiale, au migrat 500 de primari şi a câştigat (Liviu Dragnea), exact. Deci, nu este obligatoriu să se întâmple chestia asta. Este o chestiune de respect de sine şi este o chestiune care ţine de moralitatea şi de percepţia partidelor mainstream. Partidele mainstream intră în aceste campanii politice cu baza lor, cu primarii. Fiecare dintre noi ne străduim să facem această legătură cu oamenii pe baza politicilor pe care le facem pentru ei", a spus Ciucă.Întrebat dacă acest proiect de OUG este "manevra PSD", Ciucă nu a vrut să facă speculaţii."Nu vreau să speculez, nu pot să spun chestia asta, pentru că nu ştiu ce este în interior (...) Trebuie să explicăm următoarea chestiune. Şi când am discutat, şi acum, şi sunt convins că ai noştri colegi de la PSD îşi aduc aminte de această chestiune, am încercat să găsim soluţiile prin care să evităm această oportunitate de a trece primarii de la un partid la altul. Problema care apare este următoarea: sunt primari, în număr de vreo 200, care ar putea să-şi piardă mandatele trecând de la un partid la altul. Este această situaţie în care acele localităţi nu vor avea primar şi probabil nici consiliu local până la intrarea în mandat a celor care au fost aleşi. Şi atunci căutăm soluţii să vedem care variantă este mai bună: fie ne păstrăm actuala situaţie, în care au loc alegerile şi cele 200 de primării rămân fără primar şi fără consiliul local şi, desigur, va rămâne ca administrarea să se deruleze doar prin secretarul primăriei, fie găsim o altă formulă juridică care să asigure această (...). Cu certitudine, PNL nu încurajează traseismul politic. Nu este pentru prima dată când avem această dispută. Noi am venit cu o formulă, o propunere legislativă, astfel încât să se stopeze, Dumnezeule, odată, traseismul politic", a explicat Nicolae Ciucă.