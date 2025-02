Nicușor Dan: „Eu voi rămâne în cursă. Candidatura mea nu încurcă”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a reiterat, în urma întâlnirii cu lidera USR, Elena Lasconi, decizia de a rămâne în cursa pentru alegerile prezidențiale.El a precizat că discuțiile desfășurate la sediul Uniunii Salvați România au vizat: alegerile prezidențiale, rolul USR în administrația locală și implementarea în legislație a rezultatelor referendumului local din 24 noiembrie.„Este o perioadă în care fiecare dintre noi face campanie. Încă nu au venit toate sondajele. Candidatura este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut inclusiv sondajele. Discuția este cum să optimizăm, astfel încât șansele unui candidat pro-occidental să fie cele mai bune pentru turul doi. Am văzut situația României, m-am gândit dacă sunt sau nu util în această poziție, pentru schimbările de care România are nevoie și m-am confirmat cu un sondaj, astfel încât să nu încurc. Acesta a fost modul în care am luat decizia”, a spus edilul general, miercuri, într-o declarație de presă.El a opinat că este foarte puțin probabil ca în turul doi al alegerilor prezidențiale să ajungă doi candidați izolaționiști.„În această ecuație în care sunt în momentul acesta, e liber pentru candidaturi pe partea pro-occidentală. Bineînțeles că există riscul acesta, al fragmentării votului, dar pentru moment campania abia începe. Eu vorbesc pentru mine și eu voi rămâne în cursă. Înainte de a lua această decizie, m-am uitat pe un sondaj, pentru ca nu cumva candidatura mea să încurce. Și sondajul mi-a confirmat că această candidatură a mea nu încurcă”, a spus el.