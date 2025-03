Oamenii politici din Constanţa comentează cazul Călin Georgescu. „Trebuie să fim pro NATO şi UE”

Respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din data de 4 mai a stârnit reacţii în toată ţara.Aşa cum era normal şi politicienii din Constanţa au reacţionat şi şi-au spus părerea despre ceea ce se întâmplă în această perioadă pe scena politică din România.Deputatul PNL din Constanţa, Marian Cruşoveanu, spune că România trebuie să păstreze o linie pro NATO şi pro UE pentru că doar în acest mod putem să ne îndreptăm către un viitor mai bun.„Deciziile pe care le ia justiţia nu trebuie comentate. Eu cred că se face dreptate. Nu avem cum să ieşim din NATO aşa cum am tot auzit în spaţiul public. Ce s-a expus în spaţiul public nu este normal. Noi trebuie să păstrăm parcursul pro NATO şi pro UE. Am văzut şi eu că au existat mai multe proteste în Bucureşti. Vreau să ne înţelegem. Eu nu am o problemă cu protestele. Eu am o problemă cu violenţele care se petrec la proteste. L-am auzit şi eu pe George Simion când a spus ceea ce a spus. Din ce am înţeles pentru declaraţiile pe care le-a făcut i s-a deschis un dosar penal. Toate aceste declaraţii dezbină românii şi împart România în două. Tot ceea ce se întâmplă nu poate aduce decât furie şi frustrare”, a declarat Marian Cruşoveanu.Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a declarat pentru „Cuget Liber” că Georgescu trebuie să răspundă în faţa legii pentru toate acţiunile sale. „Atât timp cât din punct de vedere legal este încălcată legea, Călin Georgescu trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut. Alegerile din decembrie au fost anulate din cauza lui. S-au descoperit multe interferenţe. Au fost foarte mulţi bani băgaţi aiurea într-o campanie incredibilă pe tik-tok. Acest om nu are ce căuta în funcţia de preşedinte al României. În România trebuie să existe pluripartitism. Nu avem cum să ieşim din NATO sau din UE. Eu mă întreb şi întreb pe toată lumea, oare mai are rost această candidatură?”, a declarat Remus Negoi.Totodată, preşedintele organizaţiei municipale PSD Constanţa, Costin Răsăuţeanu, care este şi viceprimarul municipiului Constanţa, a ales să vorbească despre candidatul „Alianţei România Înainte”, Crin Antonescu şi să nu facă referire la persoana lui Călin Georgescu.„Aceasta este esența alianței PSD-PNL, prin care Crin Antonescu a fost desemnat drept candidat unic la alegerile prezidențiale. Vă mărturisesc că la început nu am înțeles, am refuzat să accept că cel mai mare și puternic partid din România, Partidul Social Democrat, nu are candidat propriu în cea mai importantă competiție electorală.Însă acesta este adevărul: trăim vremuri în care nu mai vorbim despre partide, despre filozofii doctrinare, ci despre existența și supraviețuirea democrației în societatea noastră. Nu mai vorbim despre PSD, PNL, UDMR sau alte formațiuni pro-europene, ci despre pericolul de a fi scoși cu forța de pe drumul euro-atlantic și pro european.Crin Antonescu este omul în jurul căruia s-au coalizat cele mai mari și puternice partide cu valori comune europene, iar susținerea lui nu este o datorie de partid, ci în primul rând o datorie față de democrația românească. Suntem dedicați 100% acestui angajament și avem încredere în reușita candidaturii lui Crin Antonescu. Așa cum am demonstrat în precedentele confruntări electorale, venim cu onestitate în fața constănțenilor și cu soluții concrete la problemele și întrebările lor”, a explicat Costin Răsăuţeanu.Nu în ultimul rând, senatorul AUR din Constanţa, Nicolae Vlahu, condamnă ceea ce i se întâmplă în această perioadă lui Călin Georgescu şi spune că România se află într-o continuă lovitură de stat.„Este clar un abuz al Biroului Electoral Central. Votul a fost unul politic. Asistăm la un nou abuz şi la o continuare a loviturii de stat din 6 decembrie. Mi se pare că tot ce se întâmplă este în afara cadrului legal. Este o continuare a situaţiei. Ce i se întâmplă lui Călin Georgescu i s-a întâmplat şi Dianei Şoşoacă. Ceea ce a declarat George Simion reprezintă o metaforă. Lumea este furioasă şi este normal să fie aşa. George Simion s-a delimitat de unele întruniri care nu sunt normale. Noi ne delimităm de acţiuni violente. Am transmis pe toate canalele pe care le avem la dispoziţie ca toată lumea să rămână calmă. Ne delimităm de tot ceea ce spune Horaţiu Potra”, a explicat şi Nicolae Vlahu.