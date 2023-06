Orban: Întotdeauna am fost partizanul colaborării cu USR, singurul partener cu care avem afinităţi

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a pledat sâmbătă, la Congresul USR, pentru colaborarea cu acest partid, menţionând că este "singurul partener" cu care se poate asigura o guvernare modernă, înclinată spre reforme, scrie Agerpres.







"Întotdeauna am fost partizanul colaborării cu USR. În PNL, începând din 2016, am fost acuzat sistematic de colegii mei că nu am acceptat niciodată să răspund la atacurile care veneau din partea USR, pentru că întotdeauna am considerat că singurul partener decent, singurul partener cu care avem afinităţi şi cu care putem să asigurăm o guvernare modernă, o guvernare înclinată spre reforme, este USR (...). Altfel, cu asemenea opoziţie, PSD-ul va părea decent în faţa partenerilor euro-atlantici, deşi el nu este în realitate decent deloc, este la fel cum era în 1990. Au băgat un programul de guvernare să nu mai fim sclavii moderni ai Europei. Ei nu vor să fie sclavii Europei, ei vor să fie sclavii baronilor locali, baronilor judeţeni, să fie sclavii tuturor trepăduşilor şi satrapilor care s-au obişnuit să calce în picioare demnitatea, drepturile şi voinţa oamenilor. Mi-am dat seama că este nevoie de o nouă construcţie şi (...) am vrut să fiu parte din această construcţie. Acesta este şi motivul pentru care am decis să rămân în politică", a precizat Orban.







Totodată, el a acuzat PSD-ul şi pe Marcel Ciolacu de "minciună patologică" prin promisiunile pe care le face în programul de guvernare, subliniind că, deşi social-democraţii au fost în coaliţia de guvernare în utimul an şi jumătate, puterea de cumpărare a populaţiei "s-a prăbuşit".