Parcul Rotterdam, în vizorul administrației locale din Constanța. Ce au decis consilierii

Constănțenii care se odihnesc în acest parc spun că este nevoie ca administrația publică să-și întoarcă privirea și spre această zonă. „Venim cu copiii aici, este și umbră de la copaci, ne bucurăm și de aerosoli. Nu vă pot descrie cât de plăcut este să poți privi marea, din această oază de verdeață. Din păcate, este nevoie să fie făcută o curățenie. Coșurile de gunoi sunt răspândite prin parc, căci trag câinii maidanezi de conținutul lor. Copacii trebuie toaletați, sunt câțiva care s-au aplecat periculos de mult în urma furtunilor, iar alții sunt în pericol să cadă”, ne-a mărturisit Iulia Condur, pe care am întâlnit-o în părculeț.





O oază de verdeață, ascunsă în spatele vilelor luxoase din zona Consilieri din Faleză Nord, care are nevoie de amenajare și de punere în valoare. Astfel se prezintă, în prezent, Parcul Rotterdam, un spațiu mai puțin cunoscut constănțenilor. La ultima ședință a Consiliului Local Constanța, aleșii s-au pronunțat cu privire la trecerea terenului respectiv din domeniul privat în cel public al municipiului.Constănțenii și turiștii care aleg să se relaxeze pe plajele din dreptul cartierului Faleză Nord scurtează drumul înapoi spre oraș pe scările care urcă spre zona Consilieri. Iar aici, până să ajungă pe carosabilul încins, înțesat cu mașini, descoperă o oază de verdeață. Un părculeț în care domnește liniștea și de pe ale cărui băncuțe poate fi admirată frumusețea mării. Spațiul verde ascuns în spatele vilelor din această zonă aparținea domeniului privat al Constanței din 2005, iar în 2010 a fost amenajat ca Parcul Rotterdam, în suprafață de peste 10.000 mp, urmare a unei hotărâri a Consiliului Local din acel an. Dar apoi, o lungă perioadă de timp, parcul a rămas neîngrijit. În prezent, cei care se adăpostesc de arșița verii sub umbra copacilor, pot constata că administrația publică locală a făcut demersuri pentru înfrumusețarea zonei. Băncile au fost înlocuite și a fost realizat un spațiu pentru patrupede, dar nu este de ajuns. Pentru a fi pusă în valoare frumusețea zonei, este nevoie de noi proiecte. Drept pentru care, la ultima ședință a Consiliului Local Constanța, a fost supus atenției consilierilor locali un proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui teren situat în zona Faleză Nord, Parcul Rotterdam. „Având în vedere că o mare problemă a municipalității o reprezintă lipsa spațiilor verzi și a parcurilor, aceasta și-a propus realizarea diferitelor proiecte privind extinderea suprafețelor de spații verzi și parcuri din municipiul Constanța, protejarea și gestionarea acestora, în scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor. Prin amenajarea unor astfel de zone, va crește și gradul de atractivitate al zonei respective. În scopul celor menționate, a fost identificat un teren ce ar putea face obiectul unor astfel de proiecte. Imobilul-teren în suprafață de 9.067,00 mp situat în municipiul Faleză Nord, respectiv Parcul Rotterdam, este înscris în Cartea Funciară a UAT Constanța cu nr. cadastral 256250. Imobilul este identificat ca domeniu privat al municipiului Contanța, conform HCLM 109/2005, HCL 20/2010, HCL 56/2010 (...). Necesitatea adoptării prezentului act administrativ este fundamentată de dispozițiile art. 296 OUG 57/2019, privind Codul Administrativ „Trecerea unui bun din domeniu privat al unei unități administrativ – teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean ori a consiliului local al orașului, după caz”, se arată în documentația proiectului de hotărâre.