Parlament - învestire Guvern/ Şoşoacă: România este a naţionaliştilor, nu a voastră

"Mai grav este că am auzit aici că vreţi să vă recuperaţi România. Să vă luaţi România înapoi. Este adâncă. La fel de adâncă precum a fost a domnului de la UDMR, că nu vă vindeţi Ardealul atât de ieftin. (...) România este a naţionaliştilor, nu a voastră şi nu vă veţi mai putea lua România înapoi pentru că aţi vândut-o, iar noi o vom recupera", a spus senatorul neafiliat.



Şoşoacă a afirmat că, ascultând discursul premierului desemnat, s-a "simţit în ţara făgăduinţei".



"De când am venit în Parlament (...) mă gândeam că mai rău nu se poate. O, dar cât de rău se poate. Eu zic că este bine pentru că în momentul acesta sunt foarte liniştită pentru că marea noastră cultură naţională se va culca sănătoasă şi se va trezi moartă. Sunt foarte liniştită pentru că la Justiţie fiecare va putea muri pentru sănătatea sa şi pentru că în sfârşit Justiţia se va face la orizontală, lingând toate clanţele, nu este nicio problemă. Mai mult decât atât, din tot discursul pe care l-am audiat credeţi-mă că în sfârşit mă simt în ţara făgăduinţei, în Statele Unite ale Americii, pentru că am înţeles în sfârşit cine a pus acest guvern, am înţeles domnule Ciolacu - aţi mulţumit americanilor, vreţi să fiţi egali cu americanii", a spus senatoarea.