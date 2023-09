Partidul Republican din România își lansează Biroul Politic Județean la Constanța

Partidul Republican din România organizează sâmbătă, 2 septembrie, la Constanța, Biroul Politic Național. Evenimentul are loc în aceste momente în la un hotel din Stațiunea Olimp.

Pe agenda ședinței Biroului Politic Național se află următoarele puncte: situația politică la zi, numirea noilor președinți ai filialelor județene, analiza activității filialelor, strategia de dezvoltare a partidului, precum și pregătirea anului electoral 2024.

La conferința de presă participă Nicolae Vlahuță, candidat AUR alegerile Europarlamentare, Dumitru Badragan, coordonator județul Constanța AUR, Ionel Petre, secretar general Partidul Republican din România, Marian Cucșa, presedinte Partidul Republican din România și Ionel Ciupe, prim-vicepresedinte Partidul Republican din România.

Marian Cușa, președintele Partiodului Republican Român: “Din păcate știm ce s-a întâmplat în ultimul timp la mare. Problema drogurilor este una de siguranță națională. Organele abilitate ar trebui să acționeze și să prevină, nu să reacționeze. Legile nu sunt bine făcute. Ne dorim ca atât la nivel parlamentar cât și la nivel de guvern să existe politici pentru combaterea drogurilor. Trebuie să acționăm responsabil și lucrăm la o strategie pentru a o pune în dezbatere publică. Trăim un moment trist pentru democrație. Dacă în constituție spunem că sesiunea parlamentară începe la 1 septembrie iată ca unii și-au prelungit vacanța. Încalcă constituția. Este un act grav pentru constituție. Un alt punct pe care l-am discutat este legat de turistul de la Cotroceni care am văzut că a fost în Deltă și a spus că el susține Delta pentru ca este prezent. Dacă mergem pe această logică cred ca Iohannis susține și turismul din alte țări, pe acolo.pe.unde s-a plimbat. Am văzut cum susține Delta, atunci când a închis ochii la dragarea canalului Bîstroe.

Noi, Republicanii, nu putem să stăm indiferenți. Stiim cu toții ce pregătește guvernul din toamna aceasta, adică închiderea firmelor cu capital autohton. Dacă vor reuși asta, putem să spunem că sunt asasinii economici ai României. Majoritatea antreprenorilor vor fi îngenuncheati. Trebuie să luăm presiunea de pe mediul de afaceri și să încercăm să colectăm. Dacă guvernul va merge pană la capăt, vom susține prin toate pârghiile moțiunea de cenzură pe care au spus cei de la AUR că o vor depune iar noi vom strânge semnături pentru demiterea guvernului."Marian Cucșa: "Mă bucur să vă spun că la un an de când am preluat acest partid am reușit să facem organizații județene în 26 de județe. Ne dorim ca în cadrul alianței să aducem ca și partener fiecare cetățean. Noi ne consultăm cu fiecare categorie socială. Este un program al românilor. Despre asta este vorba în alianță noastră."Caravana medicală AUR prin DobrogeaNicolae Vlahu: "Pe mine mă bucura faptul ca Partidul Republican a ales Constanța pentru acest eveniment. Vom avea caravana medicală AUR în perioada 11-16 septembrie în Constanta, 13-14 septembrie în Cobadin, iar 15-16 septembrie în Peștera. Vor fi puse la dispoziția cetățenilor servicii medicale gratuite. Toată lumea este așteptată. Este o promisiune pe care AUR a facut-o. Pe data de 16, la Pavilionul Expozițional Constanța, va avea loc un eveniment legat de o lansare regional a partidului nostru."Dumitru Badragan: "Incercăm să tragem un semnal încă de când George Simion a spus că se va opune puterii politice. Această alianță este una puternică pentru că propune un proiect pentru România. Am avut consultare publică în ceea ce privește programul Construim România. Acest proiect presupune implicarea tinerilor în politică. România trebuie să cunoască în 2024 rânduri de alegeri în care oamenii noi să se implice în politica la nivelul municipiului și judetului Constanța. Aceasta alianță este speranța noastră ca romanii să se întoarcă în România. Trebuie să avem o siguranță în ceea ce privește educația din România. Încercăm să aducem romanii acasă."