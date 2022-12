Patru comune din județul Constanța vor intra în 2023 fără primari

„Nu ştiu nimic nou. Ce ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu. Habar nu am când se vor organiza alegeri. Dar haideţi să vă spun ceva. Pentru ce să se organizeze alegeri? De când s-a întâmplat tragicul eveniment, eu am trecut la conducerea Primăriei Adamclisi pentru că aşa spune legea. Am proiectele mele de care mă ocupam şi atunci când trăia doamna primar şi vreau să le duc la bun sfârşit. Am experienţă pentru că sunt deja la al doilea mandat de viceprimar şi ştiu cum se gestionează o administraţie locală. Dacă s-ar organiza alegeri, am vorbi despre bani aruncaţi în vânt. Bani pe care îi putem folosi pentru infrastructura din comună. De un lucru vă pot asigura. Peste doi ani de zile, Adamclisi se va transforma în Micul Paris. Şi nu sunt vorbe mari”, ne-a declarat atunci Ion Dumitru.





În comuna Dobromir, primarul Iusein Visel a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru faptul că în perioada 2008-2012 ar fi profitat de funcţia sa pentru a obţine ilegal bani, pentru el şi pentru rudele sale, cât şi pentru a vinde terenuri şi utilaje agricole. Procesul a durat 6 ani, acesta începând în 2015, astfel că din 2021 comuna a rămas fără edil. Atribuţiile acestuia au fost preluate de către viceprimarul Ismail Sebai.





Comuna Mihai Viteazu a rămas şi ea fără primar pentru că, la începutul lunii noiembrie, edilul Gheorghe Grameni a încetat din viaţă, la vârsta de 73 de ani. Acesta se afla la cel de-al şaselea mandat în funcție, fiind totodată unul dintre cei mai longevivi primari din judeţul de la malul mării. Practic, Mihai Viteazu va încheia acest an fără primar, în ultimele aproximativ două luni proiectele fiind preluate de către viceprimarul Paul Cristian Olaru.



La Nicolae Bălcescu, ca la Dobromir. Primarul, condamnat



Ultima dintre comunele care au rămas fără primar este Nicolae Bălcescu. Magistraţii de la Curtea de Apel Constanţa l-au condamnat definitiv pe edilul Dumitru Timofte la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual şi instigare la fals intelectual. Acesta se consideră nevinovat şi chiar a ţinut imediat după condamnare să clarifice situaţia.



„Nu vreau să vorbesc despre justiție, despre cum s-a făcut dreptatea, dar Dumnezeu e sus și știu că, în fața lui și a voastră, eu nu am greșit cu nimic. Vă asigur însă că eu voi rămâne alături de comuna noastră și de dumneavoastră. Echipa puternică de consilieri locali pe care am construit-o va duce mai departe fiecare proiect pe care îl las în urmă. Mă voi asigura că fiecare stradă din Nicolae Bălcescu și Dorobanțu va fi asfaltată, că vom aduce gazele în fiecare casă, că vom moderniza toate școlile și grădinițele, că vom avea o comună cu care să ne mândrim. Dar mai ales, mă voi asigura că localitatea noastră nu va încăpea din nou pe mâna unor neaveniți. Acesta este adevărul și jur în fața lui Dumnezeu că în toți cei cinci ani de mandat am fost doar în slujba cetățenilor. Așa să ne-ajute tuturor!”, a declarat, imediat după ce a fost condamnat, Dumitru Timofte. În prezent, comuna Nicolae Bălcescu este condusă de viceprimarul Nicolae Preda.





Contactat de echipa „Cuget Liber“, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a declarat că nu există noutăţi în legătură cu viitoarele alegeri în aceste patru comune, căci încă nu s-a luat o decizie cu privire la dățile când vor fi organizate.





