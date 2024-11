Pericolul major al alegerilor prezidențiale. Rolul PNL în blocarea alianței PSD-AUR

Comandat de Partidul Național Liberal



Ultimul sondaj CIRA realizat la comanda EVZ arată că în finala alegerilor prezidențiale au șanse să intre trei candidați. Marcel Ciolacu este creditat cu 29% intenție de vot, pentru Nicolae Ciucă ar vota 19% dintre români, în timp ce pentru George Simion – 17%.Dacă în cazul lui Marcel Ciolacu lucrurile sunt oarecum tranșate, pentru locul doi în finala prezidențială se luptă președinții PNL și AUR. Deși Nicolae Ciucă are prima șansă în fața lui George Simion, alianța neasumată dintre PSD și AUR, despre care media a tot scris, i-ar putea aduce câteva procente în plus liderului extremist.De aici rezultă și importanța candidaturilor Elenei Lasconi și a lui Mircea Geoană. Ambii fragmentează votul electoratului de dreapta, afectând șansele lui Nicolae Ciucă, iar de acest lucru poate profita binomul PSD-AUR.Riscul este unul destul de mare, având în vedere sprijinul neoficial al PSD pentru AUR. În acest sens, ne referim și la decizia CCR prin care Dianei Șoșoacă i s-a interzis să candideze, și la Planul lui Hrebenciuc, dar și la informația că organizațiile PSD ar putea susține candidatura lui George Simion cu 10-20 de voturi.De ce o finală Ciolacu-Simion ar fi un dezastru pentru RomâniaDincolo de efectul negativ pentru democrație, în care românii vor fi forțați să aleagă răul cel mai mic, o finală prezidențială Ciolacu-Simion ar fi una nocivă pentru mersul economiei.În primul rând, pentru că liderul AUR nu are nicio competență pe zona economică sau administrativă. George Simion este un produs sută la sută politic, validat printr-o comunicare extrem de agresivă pe rețelele sociale și în Parlament, dar care nu are experiență profesională pentru a ocupa funcții de decizie în stat.În al doilea rând, o eventuală guvernare comună PSD-AUR (având în vedere poziția PNL de a nu face o guvernare cu PSD), va avea un efect dezastruos pentru economie. Dacă binomul PSD-AUR, format din partide cu viziune populistă, ar veni la putere, în mod inevitabil România ar ajunge în punctul de a crește masiv taxele și impozitele.O astfel de evoluție, ar goni investitorii și ar omorî economia care deja dă semne că s-ar împotmoli sub povara măsurilor electorale luate de PSD în 2024.Alternativa la binomul populist este Nicolae CiucăSoluția prin care se poate evita scenariul unei finale prezidențiale Ciolacu-Simion este un vot masiv pentru Nicolae Ciucă. Un astfel de vot este condiționat de două lucruri: fie renunțarea unor candidați (cum ar fi Mircea Geoană și Elena Lasconi) la cursa prezidențială, fie conștientizarea de către electoratul de dreapta a necesității unui vot util pentru Nicolae Ciucă.Cum prima variantă este exclusă, având în vedere ambiția personală a candidaților la prezidențiale, singura soluție este cea al votului util din partea electoratului de dreapta. În acest sens, am avut deja două semnale puternice din partea unor intelectuali de marcă, respectiv Leon Dănăilă și Adrian Papahagi.Ambii au arătat pericolul reprezentat de AUR și au pledat pentru candidatura lui Nicolae Ciucă. ”Vă place, nu vă place, soluția e Ciucă și PNL, cu tot ce li se poate reproșa. PNL e puternic în teritoriu (unde AUR contează mai puțin chiar decât USR). Poate aduce voturi masive și poate rezista în opoziție la PSD”, menționează Papahagi în postarea sa.Apelul celor doi intelectuali este ca întregul electorat de dreapta să conștientizeze pericolul binomului PSD-AUR, să meargă la vot și să opteze pentru singura variantă de blocare a PSD respectiv Nicolae Ciucă și PNL.