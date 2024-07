Primarul muncipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a făcut o vizită la noul sediu Cuget Liber-Antena 3 Constanţa de pe Bulevardul Tomis nr.96, cu ocazia Zilelor Porţilor Deschise ale trustului nostru. Acesta s-a declarat impresionat de ceea ce a văzut după ce a vizitat redacţia ziarului Cuget Liber, cele două platouri Antena 3 Constanţa şi sala de spectacole.







Vergil Chiţac: "Sunt impresionat. Aveţi absolut toate condiţiile de ultimă generaţie să vă faceţi profesia asta nobilă a dumneavoastră. O faceţi la standarde înalte şi vă reamintesc că scopul dumneavoastră în jurnalism este să faceţi produse jurnalistice care să informeze oamenii. Eu, în ultimii ani, şi prin natura funcţiei mele de primar, am fost un "răsfăţat" al presei constănţene. De multe ori am constatat că lucrurile au fost departe de realitate. Oamenii au fost dezinformaţi şi am fost trist să văd lucrul acesta. Ceea ce nu s-a întâmplat la dumneavoastră, chiar şi când nu eraţi aici.







Sunteţi un trust de presă pentru că asta reprezintă Cuget Liber-Antena 3 Constanţa. Sunteţi cei mai importanţi în momentul acesta şi ca audienţă şi ca bază materială. Vă doresc să aveţi împliniri profesionale, să aveţi patroni prosperi care să vă întreţină nevoile de echipamente şi vă urez mult succes. Este un plus pentru presă în general ceea ce se întâmplă aici la dumneavoastră.







Sunt trusturi de presă foarte multe, dar chiar dacă sunt novice în acest domeniu, îmi dau seama că aveşi un standard ridicat şi faţă de trusturi de presă mai consacrate din Bucureşti, acolo unde am avut onoarea să merg de câteva ori", a declarat primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.