Premierul Marcel Ciolacu amenință cu demisia, dacă PNL iese de la guvernare

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat pentru postul de televiziune Digi 24 că e dispus să-și depună mandatul dacă PNL iese de la guvernare.„Rămân consecvent și îmi depun mandatul”, a declarat șeful executivului pentru postul citat.Potrivit unor surse politice, liberalii s-au reunit de urgență pentru a discuta foarte serios ieșirea de la guvernare. Mai exact, în ultimele 48 de ore, în diverse formate, liderii PNL au avut mai multe ședințe, iar principalul subiect de discuție a fost tocmai ieșirea de la guvernare a partidului.De partea cealaltă, PSD a făcut, astăzi, apel la PNL să manifeste maturitate politică şi să trateze cu responsabilitate obligaţiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Potrivit formaţiunii, anunţul USR privind depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului arată fundătura la care duce acest joc electoral pueril iar PNL ar putea fi pus în postura de a-şi sancţiona propriii miniştri printr-un vot în Parlament şi de a provoca un blocaj total în funcţionarea României.”PSD face apel la PNL să manifeste maturitate politică şi să trateze cu responsabilitate obligaţiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Indiferent de mizele şi de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni, un partid aflat la conducerea ţării are obligaţia faţă de cetăţeni de a asigura buna funcţionare a statului şi a guvernării. Aşadar, indiferent cât de intensă este competiţia electorală, partidele din Coaliţia de guvernare au obligaţia de a menţine un minim dialog pentru a putea lua deciziile executive de care are nevoie România pe parcursul acestor alegeri până la formarea unei alte majorităţi parlamentare şi până la învestirea unui nou guvern”, a transmis PSD printr-un comunicat oficial.