Primăria Constanța a alocat bani pentru modernizarea zonei Bulevardul 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

Consilierii locali din Constanţa au aprobat, la ultima şedinţă ordinară, un proiect ce vizează etapa a doua a lucrărilor de modernizare a bulevardului 1 Mai și Șoselei Mangaliei.Acest proiect are ca scop aprobarea inițiativei de îmbunătățire a mobilității în municipiul Constanța, în zona bulevardul 1 Mai – Șoseaua Mangaliei, ca parte a etapei a II-a a lucrărilor.Proiectul vizează obținerea finanțării pentru această etapă prin intermediul Programului Regional 2021-2027, având ca obiectiv specific promovarea mobilității urbane multimodale durabile. Această inițiativă se aliniază obiectivelor de tranziție către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.Valoarea totală a proiectului este de 24.872.083 lei, inclusiv TVA. De asemenea, aleşii locali au aprobat contribuția proprie a municipiului Constanța, care va acoperi cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum și o cofinanțare de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 21.056.855,35 lei. În plus, orice cheltuieli conexe care ar putea apărea pe parcursul implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Constanța.