Primarul Cristian Cîrjaliu, achitat în dosarul în care DNA îl trimisese în judecată pentru abuz în serviciu

Iată cum a reacționat la aflarea sentinței președintele PSD Constanța, Felix Stroe:





"Sunt același Felix Stroe, cel care, în calitate de om dar și de președinte al PSD Constanța, mi-am PERMIS să cred în prezumția de nevinovăție a unui alt om, indiferent de funcția și calitatea sa politică. Am fost atunci acuzat de unii - din presă și chiar din alte partide politice - că protejez și “acopăr penalii”! Am avut răbdare și iată, acum, în cazul primarului PSD de Agigea, Maricel Cârjaliu, instanța a pronunțat… achitarea: “Achită pe inculpatul Cîrjaliu Cristian Maricel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz in serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000”.



Continui să afirm că Justiția se face NUMAI în instanțe de judecată și nu la televizor sau în declarații politice populiste. Mai ales din partea unor partide care, între timp, s-au umplut de “penali”. Dar ai lor sunt mai pufoși și mai nevinovați decât cei vizavi de care s-a pronunțat deja instanța. Și voi continua să pretind, în inconștiența mea, că orice om are dreptul la apărare și la prezumția de nevinovăție, până la proba contrarie!"





Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a fost achitat în dosarul în care a fost trimis în judecată sub acuzația de abuz în serviciu. Magistrații au stabilit că fapta nu este prevăzută de legea penală. Sentința poate fi atacată în 10 zile cu apel. De asemenea, și secretarul comunei Agigea la acea dată, Ancuța Calust, a fost achitat.În urmă cu patru ani, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Cristian Maricel Cîrjaliu, edilul localității Agigea, acuzat de abuz în servicu. Parte civilă în acest dosar este Sarda Fish SRL.În rechizitoriul trimis instanței de judecată de procurorii DNA se menționează că inculpatul Cîrjaliu Cristian Maricel, (…), cu încălcarea prevederilor legale, a inițiat și a pus în executare, în perioada 2012 – 2013, două hotărâri de consiliu local ce au avut ca urmare exproprierea, din patrimoniul unei societăți comerciale, a unui teren în suprafața de 8.940 m.p., inventarierea și intabularea sa în domeniul privat al comunei Agigea.Ulterior, terenul respectiv a fost dezmembrat în șapte loturi distincte, parte dintre acestea ajungând în proprietatea unei firme deținută de rude și apropiați ai primarului Cîrjaliu Cristian Maricel.În demersul său infracțional, edilul ar fi fost ajutat de inculpata Calust Ancuța care, în calitate de secretar al comunei Agigea, a avizat pentru legalitate proiectele celor două hotărâri și le-a contrasemnat ulterior.Prin aceste acțiuni, dar și prin altele de tipul: aplicarea unor amenzi (anulate ulterior de instanță), obturarea căilor de acces, anularea autorizației de funcționare, etc., edilul a urmărit vătămarea dreptului de proprietate al societății care a deținut terenul inițial, dar și obținerea unor foloase necuvenite, inițial pentru Primăria Agigea, iar ulterior pentru societatea controlată de persoanele menționate mai sus.În cursul urmăririi penale societatea păgubită ca urmare a acțiunilor descrise mai sus a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.573.650 euro și 1.548.988 lei. (…)”.