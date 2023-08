Primarul din Crevedia se retrage din PSD

Primarul comunei Crevedia, Petre Florin, a decis să se retragă din PSD, în contextul scandalului public legat de exploziile de sâmbătă de la stația GPL din localitate, precizează surse politice pentru stiripesurse.ro.







Primarul Petre Florin, care ocupă această funcție din 2016, are și o condamnare penală, potrivit relatărilor din presă. Edilul a fost condamnat la un an de închisoare, dar instanța a amânat aplicarea pedepsei închisorii pentru o perioadă de doi ani în care Petre a fost pus sub supraveghere. Condamnarea este anterioară alegerii sale în funcția de primar.