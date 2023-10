Proiect de lege. Ministerul Apărării își face propriul serviciu de spionaj

Ministerul Apărării intenționează să-și înființeze propriul serviciu de spionaj, asemenea SRI sau SIE. Este vorba despre transformarea Direcției de Informații a Armatei într-o structură de sine stătătoare, cu personalitate juridică. Viitoarea instituție va fi subordonată ministrului Apărării și va putea înființa firme ori să organizeze operațiuni de filaj, interceptări sau percheziții.Ministerul Apărării Naționale propune transformarea Direcției Generale de Informații a Armatei într-o structură cu personalitate juridică. Practic, ministerul va avea propriul serviciu de spionaj care va acționa asemenea SRI sau SIE. Viitorul serviciu militar de informații va putea iniția operațiuni de filaj, interceptări și va putea face percheziții. De asemenea, va avea posibilitatea să angajeze personal civil care să lucreze în structurile sale. Finanțarea va fi asigurată atât din fonduri publice, cât și din alte surse, cum ar fi propriile societăți comerciale.Ministerul Apărării susține că înființarea noii structuri de informații „asigură o delimitare clară a atribuțiilor de cele ale Statului Major al Apărării”. Pentru a justifica transformarea DGIA este invocate „contextul geopolitic turbulent și impredictibil”, dar și „exigențele partenerilor euro-atlantici”.În acest sens a fost publicat un proiect de lege care vizează transformarea Direcției Generale de Informații a Armatei într-un serviciu secret cu personalitate juridică.„Direcția Generală de Informații a Apărării este structura centrală a Ministerului Apărării Naționale, subordonată nemijlocit ministrului apărării naționale, cu atribuții în domeniul securității naționale, cu personalitate juridică, care desfășoară misiuni și activități de identificare, cunoaștere, prevenire, combatere și contracarare a riscurilor și amenințărilor interne și externe, militare și nonmilitare și de limitare a vulnerabilităților, la adresa securității naționale în domeniul apărării”, prevede proiectul de lege.Serviciul secret va fi pus sub control parlamentarViitoarea structură va fi subordonată ministrului Apărării care va numi, respectiv va demite, directorul general, un prim adjunct și alți doi adjuncți. Pentru desemnarea directorului general va fi nevoie de avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Actuala lege are prevederi legate doar de numirea directorului general al DGIA, de către ministrul Apărării.Noul serviciu secret subordonat Armatei se va afla sub control parlamentar. Conform actului normativ propus de Ministerul Apărării, Parlamentul va avea control asupra activității specifice a DGIA. Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul Apărării va prezenta rapoarte cu privire la activitiatea structurii.Ministerul Apărării își înființează serviciu secretProiectul de lege prevede că DGIA va primi finanțare de la bugetul public, dar și din alte surse. Astfel, noua structură va putea înființa societăți comerciale la care să fie acționar.Viitorul serviciu secret va putea organiza filaje, interceptări de comunicații și percheziții cu mandat judecătoresc. Aceste atribuții sunt diferite de cele prevăzute în legea actuală de organizare a serviciului. Legea nr. 346/2006 nu specifică explicit dreptul serviciului de a organiza astfel de acțiuni. În schimb, prevede că DGIA „coordonează aplicarea măsurilor contrainformative”.Conform proiectului inițiat de Ministerul Apărării, viitorul serviciu va putea angaja personal civil, între care la loc de cinste vor fi experții IT. Noua lege prevede responsabilități clare pentru DGIA în domeniile securității și apărării cibernetice.Totodată, proiectul inițiat de Ministerul Apărării instituie măsuri de protecție pentru personalul DGIA. Actul prevede și garanții pentru angajații acoperiți care au fost deconspirați. Este un aspect important care îi vizează pe colaboratorii din teatrele de operațiuni. Legea va permite extragerea lor și acordarea protecției în cazul deconspirării.