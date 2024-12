În aceste momente începe conferinta de final de an a organizației municipale PSD Constanța.







Ion Dumitrache: "Ne vedem la a doua întâlnire organizată de municipiu. Am vrut să vorbească faptele pentru noi. Au trecut două rânduri de alegeri. Organizația municipală a câștigat atat localele cât și parlamentarele. Nu a fost simplu. Noi am plecat în 2021 de la o zestre de voturi aproape inexistentă. Pe vremea primarului Decebal Făgădău, în 2012, s-au luat undeva la 43.000 de voturi. S-a plecat atunci de la o zestre de 73.000 de voturi pe vremea lui Radu Mazare. S-a pierdut din aceasta zestre pe drum. În 2020 am avut 19.000 de voturi. Cel mai prost rezultat pe care l-a avut PSD de a lungul timpului. Am preluat organizația municipală pe 6 februarie 2021 fără niciun sediu, cu 200 și ceva de membri. Fără niciun fel de activitate în afară de organizația de doamne care a fost mai răsărita. A trebuit să reconstruiesc și sa o iau de la zero. Am făcut o echipă foarte mare și frumoasă cu oameni competenți. Am deschis partidul. Cei care nu au fost membri de partid și au vrut sa vină i-am primit cu braţele deschise. Ultima revenire în partid este cea a domnului Cristian Dragomir. Am plecat de la zero și am ajuns la ora actuală să avem peste 7.000 de membri. Avem 6 sedii care sunt funcționale în municipiul Constanța. În fiecare zi am început programul de la ora 6 dimineața și terminam la 23.30. Unele echipe pe online lucrau până dimineața și dormeau cu capul pe masă la sediul central. Întreaga echipa a fost angrenată."







Ion Dumitrache: "Printre revenirile spectaculoase îl aveți pe Eduard Martin cu care am negociat 8 luni de zile și l-am convins. Pe Florin Gheorghe, Cezara Popescu și mulți alții. Au venit foarte mulți medici, farmaciști, ingineri. Avem 2000 de ingineri, 1500 de oameni pe sănătate, avem avocați. În partea de media online este pentru prima dată când Constanța a fost roșie. Rezultatul s-a vazut în piaţă. Nu puteam cu organizarea clasică să facem prea mult. Deși noi am mers din usă în usă și din poartă în poartă. La sediul din CET sunt așteptați mâine 200 de copii și 200 de seniori. Nu facem pentru prima dată acest tip de activități. De 4 ani de zile noi am fost alături de oamenii din municipiul Constanța. Noi am luat un mandat în plus. Avem 8 mandate. Am fost invitați să nominalizăm un viceprimar. Am spus de la început că cel care va fi nominalizat va fi Costin Răsăuţeanu. Suntem mulțumiți că nu sunt promisiuni pe care trebuie sa le onorăm din obligație. Costin Răsăuţeanu este alegerea cea mai bună pentru acest post. A fost alături de echipa de consilieri și am produs proiecte din opoziție. Am avut un cuvânt de spus și vom avea acum cu atât mai mult."







Ion Dumitrache: "Sunt probleme importante în Consiliul Local. Poziția PSD este de a rezolva problema cu salariile la CSM Constanța și de a schimba conducerea. Nu se poate ca un management atât de prost să plaseze oamenii într-o zonă atât de nepotrivită. Ei trebuie să își ia salariile până la finalul anului. Aşa cum a fost bugetul gestionat nu există bani fizici. Am avut activități de la depuneri de coroane până la activități ale membrilor noi ai organizației. Am fost întotdeauna în mijlocul cetățenilor și vom încerca să le satisfacem nevoile. Cei care gestionează acest buget trebuie sa răspundă în faţa cetățenilor pentru corectitudinea în faţa cetățenilor. Nu vreau să vorbesc despre prezidențiale pentru că au fost șterse cu buretele. Noi, la municipiu am câștigat la 4 procente în faţa AUR și undeva spre 2 procente în faţa USR. Am iesit pe primul loc cu o diferență de 2000 de voturi faţa de locale. Pe partea de ce va urma, când vor fi prezidențialele, vă spun că organizația municipală nu a oprit calendarul de acțiuni. Suntem în grafic. Se tin ședințe unde luăm hotărâri care se pun imediat în practică. Noi deja vom face mâine o sedinţă să vedem ce se întamplă cu PSD care nu va intra la guvernare."







Ion Dumitrache: "Noi, PSD, îl vom susține pe Mihai Ochiuleț pentru a fi managerul Clubului Sportiv Municipal Constanța"







Ion Dumitrache: "Atribuțiile viceprimarului sunt negociate. Am negociat proiecte cu primarul Vergil Chiţac. Dacă PSD nu va fi luat în seamă cu proiectele care să schimbe faţa orașului noi plecăm de la guvernarea locală. Noi nu ne băgăm în fel de fel de aranjamente. Ne băgăm să schimbăm orașul. Prima necesitate este infrastructura, locurile de parcare și asa mai departe. S-au modernizat 4 bulevarde. Ce fluiditate a circulației a apărut un Constanța? Au blocat fenomenul unui întreprinzător. Nu ai unde să oprești nici măcar sa faci aprovizionarea unui magazin că vine Poliția Locală și te amendează"







Ion Dumitrache: "Cei de la AUR au venit la mine și am discutat cu ei. Au oameni bine pregătiți. Noi avem interesul ca tot ce putem să punem în slujba cetățeanului s acaparăm și să mergem înspre binele locuitorilor. Pe noi nu ne interesează cine e în spate. Ne interesează să găsim sursa de finanțare pentru oraș. Horia Constantinescu este membru al organizației municipale. A venit de multe ori la sediu. Am o relație civilizată și bună cu el. Decebal Făgădău a fost primit în organizația locală. Când a venit în partid și a plătit cotizația. Ca activitate nu a mai fost prezent. Eu îl înțeleg ca are multe frustrări. Este un orizont de așteptări care este invizibil. Nu condițiile interne au dictat evoluția României. Organizația municipala a fost influențată de factori externi. Vorbim de organizația județeană, de organizația de la București și asa mai departe"







Ion Dumitrache: "Nu mă pronunț și nu pot să zic dacă domnul Stroe ar trebui să plece. Trebuie discutată în organizație aceasta chestiune. Eu, la București, în faţa conducerii am jucat cu mandatul pe masă. Mi-am asumat că voi câștiga la municipiu. Nu am făcut un Birou Permanent Județean după alegeri. A fost o videoconferință cu județul. Eu nu am putut sa particip pentru că a decedat mama mea. M-am întâlnit cu Stroe acum 6 zile și l-am sfătuit că trebuie să se facă o analiză aşa cum noi am făcut la municipiu zilele trecute. Noi suntem responsabili pe ce am făcut bine, ce am făcut rău si ce ar trebui să facem de acum încolo"







Eduard Martin: "Orice organizație care este firmă, primarie, organizație politică, după orice examen de acest gen trebuie să facă o analiză a rezultatelor. Nu înseamnă că această analiză presupune din start că trebuie să plece cineva. Noi trebuie să nu luăm decizii înainte de a face analize. La prima ședință județeană voi solicita această analiză. Sunt convins că ai mei colegi mă vor susține. Această analiză nu este solicitată cu rea credință. Vrem să obținem soluții constructive astfel încât să aducem PSD Constanța să fie dominant aşa cum a fost pe vremuri. Dacă scoatem harta județului Constanța avem câteva puncte roșii mici. Restul e galben PNL sau galben AUR"







Cristina Dumitrache: "Este nevoie de o reformă. Nu putem să vorbim despre rezultate dacă vom continua în aceeași formulă. Cum ar trebui sa arate echipa, asta ţine de bucătăria noastră internă, de o analiza în baza căreia să tragem concluzii și să venim cu soluții. Această reformă este în momentul de faţă vitală."







Costin Răsăuţeanu: "Noi ne am obișnuit cu intervenția celor de la USR de tip populist. Noi asteptăm rapoarte. Cred că modificarea pe care o cer cei de la USR poate fi luată în seamă dar aici are un rol important DGAS. Important este să dăm drumul proiectului Bebe Trusou nu să venim cu fel de fel de modificări. După ce vom analiza bugetul nou vom prioritiza finanțarea acestui proiect. Avem încredere că doamna Poptile își va respecta fişa postului și nu va mai bloca niciun proiect de acum încolo"







Mirela Matichescu: "Sarcina noastră a parlamentarilor este să ne asigurăm că vom aduce proiecte care să îmbunătățească stilul de viaţă. Proiectul despre Portul Constanța este un proiect al întregii echipe. Suntem o echipa unită. O să muncim împreună astfel încât toate proiectele noastre să fie puse în practică"







Ion Dumitrache: "Pe Horia Ţuţuianu l-am invitat la această conferinţă şi nu a venit. Pe domnul Lungoci l-am invitat la diverse activități dar nu a dat curs. Este problema dumnealor. Ei sunt membri importanți. Avem nevoie de toți oamenii și cu acest prilej îi chemăm pe toţi de partea noastră"