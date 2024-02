Conducerea PSD a votat în unanimitate deciziile.



Conducerea PNL a aprobat deciziile cu 58 de voturi pentru, cinci împotrivă și două abţineri.





UPDATE / Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale şi vor avea loc în iunie, iar PSD şi PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare şi separat la alegerile locale, a anunţat, miercuri, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului.

"Decizia coaliţiei este de a comasa cele două runde de alegeri. Această decizie a urmat unui proces prin care fiecare dintre noi am consultat birourile de conducere politică ale partidelor, ne-am reunit apoi în coaliţie şi suntem prezenţi pentru a prezenta această decizie finală, care, dincolo de comasare, prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze prin forţe proprii iar pentru alegerile europarlamentare să existe o listă comună", a declarat Ciucă la Palatul Parlamentului.

Ce se știe:

Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu alegerile locale și vor avea loc pe 9 iunie 2024.







PSD și PNL vor candida pe listă comună la alegerile europarlamentare.







Vor exista candidaturi separate în alegerile locale cu posibile liste comune în unele județe.







Alegerile prezidențiale vor fi devansate și vor avea loc în septembrie. Turul 1 pe 8 septembrie, turul 2 pe 22 septembrie.













UPDATE / Alegerile prezidenţiale vor avea loc în luna septembrie, a declarat premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, miercuri, după întâlnirea coaliţiei de guvernare.



El s-a referit şi la avantajele comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale.



"Faptul că am decis să facem această comasare nu este ceva împotriva democraţiei, ci, dimpotrivă, un vot în plus pentru democraţie şi pentru a avea o reprezentare corectă pentru români. Am decis, şi le mulţumesc colegilor mei din PSD, astăzi, la fel ca şi colegilor din PNL, să avem şi o alianţă electorală pentru europarlamentare", a declarat Marcel Ciolacu la finalul şedinţei decisive a coaliţiei privind organizarea alegerilor, desfăşurată, miercuri după-amiază, la Palatul Parlamentului.



Anterior, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus că alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale şi vor avea loc în iunie, iar PSD şi PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare şi separat la alegerile locale.