În acest moment, în Sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Adninistrativ se desfășoară o dezbatere publică privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.







Este cea de-a doua întâlnire pe care reprezentanții Primăriei o organizează în cadrul procesului de consultare publică.







La dezbatere participă viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, Gabriela Ganea, director adjunct SPIT, Cătălin Munteanu, șef Birou Activitate Comercială la Poliția Locală Constanța, dar și alți reprezentanți ai administrației locale și totodată reprezentanți ai operatorilor economici din Constanța.







"Ca urmare a întâlnirilor trecute am reușit să elaboram un nou draft de regulament pe care îl vom urca pe site după această dezbatere. Vrem să vedem dacă am reușit să cuprindem tot ce s-a propus la întâlnirea trecută", a spus viceprimarul Costin Răsăuțeanu.







La dezbatere este prezentă și Corina Martin.







”Suntem bucuroși de acest dialog. Faptul că am avut patru întâlniri în cabinetul viceprimarului pentru noi este un pas înainte. Am propus amendamente și avem acum un draft echilibrat. Am urmărit câteva principii printre care să tratăm diferit orașul Constanța de stațiunea Mamaia. Draftul este într-o formă pe care noi o consideram echitabilă”, a spus Corina Martin.