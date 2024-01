Scandal la unirea Dreptei! Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe, suspendat de conducerea partidului

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că europarlamentarul Vlad Gheorghe a fost suspendat din partid, pentru că nu şi-a plătit cotizaţia, după ce acesta a acuzat iniţial faptul că nu a fost lăsat să participe, duminică, la Comitetul politic al formaţiunii.







"O scurtă clarificare legată de ceea ce susţine Vlad Gheorghe. Vlad a fost sus-pendat din partid pentru neplata cotizaţiei. Pentru că este suspendat, nu putea vota la Comitetul Politic, prin urmare nu a fost trecut pe lista de acces. Lista a fost făcută pentru buna desfăşurare a evenimentului, nimic ieşit din comun. Colegii care s-au ocupat de acces i-au comunicat politicos că nu este pe listă. Atât. Nimic mai mult. Vlad ştia că nu are drept de vot şi acces", a anunţat Ionuţ Moşteanu, după ce Vlad Gheorghe a făcut o serie de acuzaţii la adresa USR.







Eurodeputatul a susţinut, într-o postare pe Facebook, că, din păcate, "conducerea USR continuă să nu respecte statutul şi să se mândrească cu asta".







"Înţeleg că există declaraţii publice şi către membrii USR conform cărora eu aş fi suspendat din partid şi din acest motiv nu aveam dreptul să particip şi implicit să votez la acest Comitet Politic. Este un fals grosolan. Aşa cum am atras atenţia conducerii USR informal şi formal, prin 13 adrese şi reveniri ulterioare, procedura statutară prin care eu să fiu suspendat nu a fost îndeplinită. Conform articolului 52, litera k din Statutul USR, forul care dispune sancţiuni pentru un europarlamentar este chiar Comitetul Politic. Nu există o astfel de hotărâre. Prin urmare, eu nu sunt suspendat şi mi-a fost încălcat un drept statutar prin nepermiterea accesului la şedinţa de astăzi a Comitetului Politic.", a precizat Vlad Gheorghe pe Facebook.







El a susţinut că "încercările repetate şi deliberate de a denatura situaţia reală pe care le fac Cătălin Drulă, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu şi alţi colegi din conducerea USR sunt nu doar ruşinoase, ci pot avea inclusiv consecinţe legale": "Că eu, spre deosebire de alţii fără CV şi diplome, chiar sunt jurist şi ştiu cu legea. Ästa fiind şi motivul pentru care am refuzat plata "cotizaţiei" cotă-parte din salariul de europarlamentar, care este ilegală, nu mai zic imorală, că n-am intrat în USR ca să dau zeciuială la partid de tea-mă că nu mă mai pune Drulă pe listă".







Potrivit eurodeputatului, "jandarmeria s-a mutat la USR".







"Am fost întâmpinat cu bodyguarzi la intrarea în Comitetul Politic al partidului azi. Ştirea zilei este că USR mai are un singur europarlamentar - cel puţin, conform conducerii USR. Am mers astăzi la Comitetul Politic al partidului în care sunt din 2016 şi nu am fost lăsat să intru. Mi s-a spus că "aşa sunt ordinele" şi că "nu figurez ca membru USR" în Registru, "membru activ". Eu ştiu că nu este jurist Cătălin Drulă, dar are totuşi jurişti la partid - i-ar răspunde şi voluntar dacă întreabă, nu trebuie să-i plătească la fel ca pe prietenul Cristian Ghinea. Conform cărui articol din statut nu mai sunt eu membru USR? Cărei proceduri? Au anunţat legal faptul că din doi europarlamentari mai au doar unul? Eu sigur n-am primit nicio convocare, înştiinţare, nici măcar răspuns la adresele trimise oficial acum luni de zile către forurile statutare din partid nu am primit. USR, partidul născut la firul ierbii, partidul "altfel", pentru oameni, din mijlocul oamenilor simpli, oneşti, implicaţi are azi bodyguarzi care păzesc intrarea de la Comitetul Politc. Aşa o fi când faci alianţă cu ce-a rămas din UNPR-ul lui Gabriel Oprea în PMP, asta o însemna Forţa Dreptei - nu vă pot spune, pentru că nu am fost lăsat să intru", a afirmat eurodeputatul în mediul on-line.







Vlad Gheorghe a mai susţinut că a sperat, ca şi mulţi alţii, "că măcar în ceasul al 12-lea Cătălin Drulă şi conducerea USR o să se trezească şi o să ofere românilor alternativa promisă în 2016 - un partid altfel, cu oameni care nu au mai fost la putere, fără penali, fără "echipe câştigătoare", cu transparenţă şi principii euro-pene în intern şi extern".







"Cum facem asta cu PMP, în care sunt mulţi din UNPR-ul lui Gabriel Oprea? Cum facem asta alături de Forţa Dreptei când guvernul Orban a fost cel care a sesizat la CCR DNA-ul Pădurilor, proiect de lege la care am contribuit şi cu care USR se mândreşte şi acum? Cum facem asta cu candidaţi puşi din pix de şeful supremt pe liste, iar statutul - constituţia USR - e neglijabil şi democraţia internă e un moft? Cine critica este fie suspendat, fie exclus din partid şi ar trebui să acceptăm asta ca pe o stare de fapt? Să fie linişte, ni se spune acum, de parcă asta contează, nu să facem ceea ce este statutar, legal, moral, ceea ce am promis românilor când am intrat în politică să schimbăm ţara asta. Când ne spu-neau cei din partidele vechi "Ciocu mic!" am ieşit în stradă. Împotriva lui Dragnea am ieşit în stradă. (...) Românii nu vor linişte, vor să nu mai fie hoţi la putere. Şi nu vor vota niciodată pe unii care vin cu foşti hoţi sau cu partenerii lor de mână să-i mintă că vor schimba România. USR, trezeşte-te!", a concluzionat Vlad Gheorghe.







Scandalul a izbucnit duminică, ziua în care USR, PMP şi Forţa Dreptei au anunțat lista comună pentru alegerile europarlamentare, precum şi programul electoral pentru aceste alegeri.