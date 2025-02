Social-democrații se reunesc astăzi într-un congres extraordinar hibrid, la Palatul Parlamentului

PSD se reuneşte, duminică, într-un Congres extraordinar, în format hibrid, cu prezenţă fizică şi online, pentru a valida susţinerea candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale, acesta fiind candidatul comun al coaliţiei de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorităţi. Crin Antonescu va participa la Congres, după ce a fost prezent şi la şedinţa liberalilor în care s-a dat vot pentru candidatura sa. Reuniunea social-democraţilor vine pe fondul tensiunilor legate de finalizarea bugetului pe 2025, care a dus la proteste la adresa Executivului, dar şi al unei posibile candidaturi a fostului premier Victor Ponta, care ar încurca planurile PSD de susţinere a candidaturii lui Crin Antonescu, la nivelul membrilor de partid. PSD este ultimul partid care validează candidatura lui Antonescu, după ce atât liberalii, într-un Consiliu Naţional, cât şi UDMR, în Consiliul Reprezentanţilor Unionali, au votat pentru candidatura acestuia. Crin Antonescu va fi prezent la Congresul PSD, cum a fost, de altfel, şi la şedinţa conducerii PNL, ulterior, el participând şi la şedinţa coaliţiei în care s-a discutat despre proiectul bugetului de stat pe 2025, scrie News.ro.Congresul social-democraţilor are loc începând cu ora 11.30, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, Sala „I.I.C. Brătianu”, dar se va desfăşura şi regim hibrid, şi cu prezenţă online. Votul din Congresul extraordinar al PSD vine după un alt vot de validare, într-un alt for de conducere, mai restrâns, Consiliul Politic, în urmă cu două săptămâni. Convocarea Congresului s-a făcut pentru că o candidatură susţinută de PSD trebuie validată în forul suprem al partidului.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma despre faptul că PSD nu are un candidat unic la prezidenţialele din luna mai că a semnat un protocol al coaliţiei, în care este prevăzută candidatura comună a lui Crin Antonescu, din partea celor trei formaţiuni. „Am o semnătură pusă pe un acord al coaliţiei. Noi avem o coaliţie de guvernare, unde este specificat faptul că domnul Crin Antonescu este candidatul comun al PSD, PNL şi UDMR, plus minorităţi. În acest moment, dacă domnul Crin Antonescu nu este candidatul - dar este foarte puţin probabil, mai ales după şedinţa de astăzi a Consiliului Politic Naţional al PSD - înseamnă că nu mai avem o coaliţie de guvernare”, afirma Marcel Ciolacu, la sediul PSD.Despre o posibilă candidatură a lui Victor Ponta, actual parlamentar PSD, Ciolacu arăta că, dacă acesta decide să candideze, nu o va face ca membru al Partidului Social Democrat. Ponta afirmase recent că, dacă va candida la alegerile prezidenţiale, atunci social-democraţii îl vot vota pe el, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci ei îl vor vota pe Călin Georgescu. Ponta mai declara că PSD-iştii nu vor vota cu Nicuşor Dan sau Crin Antonescu. „Dacă candidez eu, cred că vor vota cu mine. Dacă nu, vor vota cu Călin Georgescu. În niciun caz nu vor vota cu Nicuşor Dan sau cu Crin Antonescu. Crin e perceput în continuare în mod real şi corect de PSD-işti ca cel care ne-a înjunghiat şi ni l-a adus pe Iohannis. Şi faptul că şi acum se mândreşte cu Iohannis, nu ştiu ce consultant i-a zis că îl ajută chestia asta, în niciun caz la PSD-şti nu ajută. Plus că ar mai fi un lucru. Cum se poate ca primul partid al ţării să nu aibă candidat?”, a mai afirmat Victor Ponta.