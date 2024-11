Stelian Ion: „Deși nu era programată această temă, o sa încep cu nişte informații recente. Este vorba despre ultimul sondaj și despre felul în care arată poza de moment în ceea ce priveşte alegerile prezidențiale. Veți vedea că Elena Lasconi este singurul candidat de Dreapta care are șanse să intre în turul al doilea. Primul care conduce este Marcel Ciolacu cu 25,9%, al doilea, după manevra făcută la CCR este George Simion, cu 21,2”, însă următoarea este Elena Lasconi cu 15,7%. Elena Lasconi va ajunge în turul al doilea și îl va bate pe Marcel Ciolacu. Al patrulea este Mircea Geoană și Nicolae Ciucă este abia pe locul 5. Eu sunt convins că electoratul de Dreapta nu își dorește să intre în turul doi un candidat din partea unui partid extremist. Și varianta rațională este aceea de a sprijini candidatul care are cele mai mari șanse. Acest sondaj a fost făcut în perioada 1-6 noiembrie. Nu ne permitem să manipulăm aşa cum face PNL.





Situația din Justiție este una foarte gravă. Dacă în perioada anilor 2017-2019 românii au ieșit masiv în stradă, dacă unii dintre magistrați au luat poziție fermă în acea perioadă, din păcate în anii care au trecut sub regimul Iohannis, PSD plus PSD justiția a fost distrusă. USR este singurul partid care are în programul său niște reforme reale pentru justiție. Marcel Ciolacu a spus că pentru ei, pentru pesedişti, justiția funcționează foarte bine. Nu trece zi să nu scape câte un protejat de-al lor de braţul justiției. Am văzut o baronizare a acestei justiții. Puterea este ținută în mâinile câtorva persoane. Dacă politicul are acces la aceste persoane este foarte simplu pentru politic să influențeze actul de justiție. Este nevoie de o reformă foarte puternică la CSM. Trebuie să avem grijă cu modalitatea de alegere a membrilor CSM. Este foarte important să mărești numărul reprezentanților pentru judecătorii și tribunale. Posibilitatea de revocare a membrilor CSM care încarcă legea să fie una reală, nu iluzorie cum e acum. Inspecția judiciară trebuie reformată din temelii. Este mare nevoie să întărim DNA-ul. Competenţa acestuia trebuie reîntregită cu ajutorul magistraților.Este foarte important să nu mai poată fi mutați judecătorii după interesul unuia și al altuia. Colegiile de conducere ale instanţelor trebuie să își facă treaba.





Remus Negoi: „Nu pierd nici o ocazie să mulțumesc colegilor din presă pentru că s-au implicat în cazul Ansamblului Regal din Mamaia. De-a lungul timpului, atunci când am întrat în Parlament, acest subiect a fost tot timpul pe agenda noastră. Faptul că unii își arogă astăzi niște merite nu e neapărat o problemă. Să se uite în oglindă și să se întrebe ce au făcut. Ne-au ajutat colegii din Consiliul Local Constanța și am reușit să blocăm iniţiativa emiterii unui certificat de demolare a Vilei Regale. Probabil că dispărea și apărea un bloc cochet. Acum, Vila Regală este în Patrimoniul Național și terenul a fost achiziționat de municipalitate. Tot acest ansamblu ar trebui să fie dat către Ministerul Culturii pentru a fi reabilitat. Noi trebuie să putem să ne bucurăm de tot ceea ce poate transmite acest monument incredibil. Ne uităm la bulgari care au Castelul Balcik și este incredibil. Nu ne vom opri.”





Stelian Ion: „Puterea actuală nu a abordat niciodată subiectul pensiilor speciale cu seriozitate. Domnul Ciucă e beneficiar și de indemnizație de parlamentar și de pensie specială și generează niște venituri de zeci de mii de lei pe lună. Bani pe care unii oamenii nu I-au văzut în viaţa lor. Ceea ce propun ei este să îndatoreze și mai rău ţara și să arunce o greutate și mai mare pe umerii noștri și ai copiilor noștri. De la 80 de secretari de stat în timpul guvernării noastre domnul Ciucă a făcut saltul la 200 de secretari de stat. Au creat un minister special pentru Gabriela Firea. Despre ce vorbim? Trebuie scăzută taxarea muncii. Pleacă oamenii din ţară să muncească, pentru că avem unul dintre cele mai mari nivele de taxare a muncii”.





În aceste momente la sediul USR din Constanța are loc o conferință de presă la care participă deputatul USR din Constanța, Stelian Ion și senatorul USR din Constanța, Remus Negoi.