UPDATE. Guvernul Ciolacu, votat în Parlament: "Susțin cu tărie eliminarea pensiilor pentru parlamentari, pentru a elimina apoi toate pensiile speciale"

Lista membrilor Guvernului condus de Marcel Ciolacu este:



* prim-ministru - Marcel Ciolacu;



* viceprim-ministru - Marian Neacşu (propus de PSD);



* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (propus de PNL);



* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş (propus de PNL);



* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu (propus de PSD);



* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea (propusă de PSD);



* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu (propusă de PNL);



* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr (propus de PSD);



* ministrul Educaţiei - Ligia Deca (propusă de PNL);



* ministrul Culturii - Raluca Turcan (propusă de PNL).



* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu (propusă de PNL);



* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea (propus de PSD);



* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu (propus de PSD);



* ministrul Dezvoltării - Adrian Veştea (propus de PNL);



* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (propus de PSD);



* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (propus de PSD);



* ministrul Energiei - Sebastian Burduja (propus de PNL);



* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi (propus de PSD);



* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia (propus de PSD);



* ministrul Mediului - Mircea Fechet (propus de PNL).



Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, joi, pentru votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Şedinţa este condusă de preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 418 parlamentari din cei 465.UPDATE / Parlamentarii au ţinut, joi, în debutul şedinţei solemne, un moment de reculegere în memoria trecerii în nemurire, în urmă cu 134 de ani, a poetului naţional Mihai Eminescu, dar şi pentru Mineriada din 13-15 iunie 1990. Solicitarea a fost făcută de senatoarea independentă Diana Ivanovici Şoşoacă. Ea a amintit că în perioada 13-15 iunie "un preşedinte al României a instigat la omor român contra român".UPDATE / Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu va prezenta programul de guvernare şi lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului.UPDATE / La ședință participă și Patriarhul Daniel, pe care Marcel Ciolacu l-a așteptat și l-a însoțit la intrarea în sală.UPDATE - Nicolae Ciucă, la tribună:O viziune pentru națiune înseamnă să nu uiți poporul pe care îl servești:Votul de azi are câteva semnificații - asigurăm stabilitatea într-un context extrem de complex și de sensibilStabilitatea despre care vorbim nu e sinonimă cu încremenirea într-un proiect, e baza solidă de dezvoltare a RomânieiO altă semnificație a votului de azi e continuarea guvernării responsabile pentru dezvoltarea RomânieiRomânii își vor putea permite mai multe lucruri în raport cu veniturile lor.UPDATE - Iată discursul lui Marcel Ciolacu„Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a valorilor care au stat la baza societății în care trăim.Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor.Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Și am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă.Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă a fugi de responsabilitate nu este o opțiune pentru mine! Fuga nu este în ADN-ul PSD! (...)Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi asum un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți!Vin dintr-un partid care și-a asumat cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziția grea, dar și aderarea la Uniunea Europeană și NATO.Datoria mă obligă să fac un pas în față și să îmi asum responsabilitatea atunci când societatea este frământată de probleme.Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi !Nu sunt perfect! Sunt om! Dar nu mi-e frică de greutăți. Iar, ca viitor prim-ministru, voi face tot ce depinde de mine pentru ca niciunui român să nu-i mai fie frică. Frică de ziua de mâine! Frică de prețuri! Frică pentru sănătatea și educația celor dragi!Mie nu îmi e teamă să duc România acolo unde îi este locul! Știu că am de partea mea istoria de luptă a poporului nostru. Valorile noastre puternice legate de familie și tradiții. Și, mai ales, – am multă credințăCredința mea este în Dumnezeu și în România! Trebuie doar ca și noi, românii, să credem în viitorul țării! (...)România reală nu este cea de pe rețelele de socializare. România reală este România oamenilor care muncesc din greu zi de zi. Și care știu că dacă s-ar opri din muncă, fie și pentru o clipă, atunci nu ar mai avea bani nici de facturi, nici de mâncare, nici pentru școala copiilor sau medicamentele părinților.România reală este cea care în care românii au speranța ca, măcar o dată, să simtă că nu mai sunt pe cont propriu. Că acest stat nu este o junglă în care fiecare se descurcă cum poate. În care fiecare supraviețuiește cum poate. Și în care regulile sunt doar pentru cei slabi, niciodată pentru cei din vârf.România la care visează cei mulți este cea în care ești tratat cu respect atunci când îți plătești taxele. Este lumea în care poți să mergi decent pe o autostradă de la București la Iași. În care poți să mergi cu încredere într-un spital de stat. În care copilul tău învață la școală, nu doar la meditații. Și în care ai suficienți bani să faci, măcar o dată pe an, un concediu cu familia.Aceasta este lumea pe care și-o doresc românii! Aceasta este lumea pentru care au murit semenii noștri la Revoluție! Aceasta este lumea pe care milioane de părinți, copii, frați și surori au căutat-o cu disperare peste hotare. Și aceasta, cred eu, trebuie să fie România tuturor românilor! Acesta este România pe care trebuie să o construim noi acum! (...)Suntem cu toții de acord că, în anul 2023, profesorii nu trebuie să își strige nevoile și disperarea pe străzi.Este evident că, începând cu anii 90, acest stat nu și-a onorat contractul social și a neglijat educația. Suntem aici din cauza greșelilor făcute timp de 30 de ani !Profesorii au obosit să tot spere că cineva le va reda demnitatea și respectul cuvenit în societate.De aceea, când vina vorba de Educație, speranța nu va fi o opțiune pentru mine. Ca prim-ministru, voi livra la milimetru ce am promis.Iar cea mai mare garanție, dincolo de orice ordonanțe sau legi, este aceea că fac parte din partidul care a livrat deja și medicilor ce a promis.Sunt pregătit să discut oriunde și oricât cu profesorii pentru a găsi, împreună, soluțiile corecte la această problemă.După 30 de ani, acest Guvern este pregătit să facă dreptate dascălilor. Acesta este angajamentul meu ferm ca viitor prim-ministru!Dincolo de asta, trebuie să fim conștienți că nu este vorba doar de bani. Banii dați fără cap se vor risipi ca apa în nisip. Și peste 4 ani vom fi în același loc.Trebuie ca specialiștii din educație, alături de profesori și ministerul Educației, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar și performanța. Este nevoie de criterii. Profesorii care muncesc din greu trebuie răsplătiți ! Trebuie să câștige mai mult! Pentru că așa este normal.România nu trebuie să mai aibă licee în care niciun elev nu ia BAC-ul. România nu trebuie să mai aibă în sistemul de Educație oameni cu 2 și 3 la titularizare, care s-au făcut profesori doar pentru că n-au găsit altceva mai bun de făcut.Dar, pentru asta, trebuie să facem un sistem echitabil, performant și avantajos pentru toți profesorii care își fac datoria!Primul pas va fi ca salariul debutanților din Educație să pornească de la salariul mediu brut pe economie! Iar Educația să fie din nou un domeniu care să atragă cei mai buni oameni.Și voi face asta pentru că eu cred că orice viziune pentru națiune se construiește doar punând educația pe primul loc. (...)A venit timpul ca România să fie acea țară pe care ne-o dorim toți! A venit timpul ca România să fie o țară mai puternică și mai unită.Dar, pentru asta, trebuie să avem instituții puternice! Guvernarea trebuie să fie pentru toți românii, nu împotriva cuiva sau a ceva. Nu poți să ai o guvernare bună dacă împarți România în două: una de stânga, una de dreapta, una bună și una rea, una rurală și una urbană.Există o singură Românie și ea trebuie să aibă un singur guvern pentru toți cetățenii! Iar acela trebuie să fie Guvernul României.Trebuie să fim responsabili în fața românilor care au dat dovadă de multă putere în aceste momente grele. Românii au înfruntat o pandemie, iar acum se luptă cu inflația și cu prețurile. În toate aceste crize, românii au demonstrat rezistență și curaj. Și au rămas fermi. Așa cum au făcut-o mereu de-a lungul istoriei!În fața lor, noi, toți liderii politici din această sală, trebuie să ne înclinăm.(....)PSD a demonstrat deja că înțelege aceste lucruri. Am renunțat la interesele proprii și am întins o mână PNL atunci când timpurile istoriei au cerut asta.Am format această mare Coaliție pentru stabilitatea României în vremuri grele.Vă garantez că voi trata întotdeauna cu respect liderii politici ai acestui partid, care au servit țara cu adevărat, la fel cum voi simți doar indiferență față de cei care au crezut că România este un cazino în care se pot juca cu banii românilor.PSD nu va șovăi niciodată să spună ceea ce gândește și ce credem că este bine pentru România. Dar asta nu înseamnă că nu vom lucra în fiecare zi cu partenerii noștri pentru a asigura o guvernare responsabilă și eficientă.Această coaliție a demonstrat în ultimele 18 luni că poate obține rezultate. Am stabilizat țara în cel mai greu moment din ultimii 20 de ani. Programele Sprijin pentru România au protejat populația și economia în fața crizelor!Am plafonat prețurile la energie și gaze. Am venit cu un pachet social pentru românii cu venituri mici și pentru pensionari.Am crescut salariul minim și pensiile. Și am întors 6% din PIB în economie, adică de 3 ori mai mult decât în guvernarea de dreapta din perioada 2020-2021.Trebuie să continuăm în direcția bună! Când vorbim despre România, trebuie să privim dincolo de liniile de partid!Mă angajez să lucrez cu fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de partid.La fel cum mă angajez ca, pentru binele României, să stabilesc parteneriate reale cu sectorul privat, societatea civilă, sindicate și mediul academic! (...)Orice viziune pentru națiune începe prin a le oferi oamenilor mai multă demnitate. Mai mult respect. Și mai multă empatie pentru problemele LOR.Stă în puterea noastră să astupăm prăpastia uriașă de încredere care este astăzi între clasa politică și cetățeni !Și vom reuși asta dacă vom începe cu reducerea cheltuielilor statului.Am vrut ca prim-ministru să am un Guvern cu mai puține ministere. Am redus numărul de ministere și vom reduce și numărul secretarilor de stat. În acest Guvern vor rămâne doar oamenii care muncesc!Trebuie să reducem risipa! Și cred că acest nou Guvern trebuie să își asume cu mult curaj legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat. Este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu speciali.La fel cum trebuie, împreună, să facem dreptate odată pentru totdeauna în ceea ce privește pensiile speciale!Este poate cea mai grea reformă, care a rupt cel mai mult societatea. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înțelegem că nu mai putem avea două categorii de cetățeni: unii normali și unii speciali. Toți suntem români. (...)Înainte de a-mi da votul vă anunț: Susțin cu tărie eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari! Este singura soluție pentru a avea legitimitate, pentru a tăia apoi toate pensiile speciale. Și vreau ca Parlamentul să fie alături de mine și de Guvern! Să reușim împreună să facem reformă, să aducem dreptatea și să luăm banii din PNRR! (...)Vreau să fac aceste lucruri pentru că simt că această guvernare nu trebuie să mai fie doar despre stabilitate, ci mai ales despre asumare.Programul de guvernare pentru care vă cer astăzi votul în Parlament își propune să treacă de la stabilizarea României la modernizarea economică și socială a țării.Această guvernare va fi despre reforme și economie.Vă spun că următoarele luni vor însemna o cursă contra cronometru pentru refacerea puterii de cumpărare a populației!Vom lucra în strânsă legătură cu BNR pentru a duce inflația la o singură cifră.Vom veni cu un program curajos pentru a stopa creșterea prețurilor la alimentele de bază. Și vom lovi fără milă în toți cei care cred că se pot îmbogăți prin speculă pe spatele și suferința românilor!Vom stimula munca și vom încuraja românii să rămână în țară.Avem un program prin care vom reduce treptat impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. În paralel, vom demara discuțiile cu sindicatele și patronatele pentru creșterea consistentă a salariului minim.Sunt măsuri normale pentru ca, la sfârșitul mandatului acestui guvern, orice salariat din România să câștige minim 500 de euro net. Iar la 1 ianuarie 2025, câștigul salarial mediu în România să ajungă la 1.000 de euro net.În paralel, trebuie să avem grijă de seniorii noștri. Creșterea pensiilor va fi pentru mine literă de lege! Și avertizez foarte clar că voi fi dușmanul de moarte al tuturor celor care vor mai îndrăzni să spună vreodată că părinții noștri - după o viață de muncă - sunt asistați sociali. Sau că pensia este pomană.La fel cum nu mai vreau să văd cum cei care sunt săraci sunt umiliți și batjocoriți doar pentru că sunt săraci. Ca viitor prim-ministru, voi continua să fiu alături de românii cu venituri mici.În plan economic, cred cu tărie că trebuie să schimbăm perspectiva. Trebuie să începem să producem mai mult și mai bine aici, la noi acasă, cu bani europeni.Patriotismul economic va transforma economia dintr-o economie bazată pe consum din import într-o economie bazată pe producție. Vom avea o creștere economică sănătoasă, vom crea locuri de muncă și vom crește exporturile.Avem 250 de miliarde de lei pregătiți pentru investiții în următorii doi ani. Bani cu care vrem să sprijinim toate companiile care produc în România. În plus, în perioada următoare, fondurile europene trebuie să fie motorul acestei economii.Vă propun și două industrii strategice în care România își va concentra eforturile în următorii doi ani. Industria alimentară și sectorul materialelor de construcții vor beneficia de cele mai ample scheme de stimulare a producției din istorie. (...)Trebuie să fim conștienți că dezvoltarea țării noastre depinde în bună măsură de modul în care vom reuși să îi convingem pe oamenii noștri să nu mai plece în căutarea unui trai mai bun peste hotare. Este dureros când vedem că media de vârstă în Italia, Spania sau Anglia a comunității românești este de 31-32 de ani.De asta, trebuie să continuăm să creștem salariile și să îmbunătățim serviciile publice. Pentru că știm că fiecare român plecat peste hotare speră ca într-o zi să se întoarcă acasă.Fiecărui român plecat departe îi este dor de satul sau orașul în care s-a născut. Fiecărui tânăr îi este dor de bunicii care l-au crescut. Și tuturor, tineri sau bătrâni, în fiecare secundă, le este dor de a fi români în România.Ca viitor prim-ministru, voi face tot posibilul ca ei să fie, din nou, români în România. Pentru că aici e casa lor, aici e satul lor, aici e orașul lor, aici e biserica lor. Aici trebuie să fie România lor! Și vă promit astăzi că România va fi a tuturor românilor. Abia asta, dragi colegi, este țara pe care eu vreau să ne-o luăm înapoi. (...)În zona de politică externă, obiectivul meu este să construim o abordare comună, împreună cu toate instituțiile responsabile, pentru a proiecta imaginea unei țări puternice și unite în obiectivele sale externe. Voi căuta, în limitele atribuțiilor mele constituționale, să colaborez instituțional cu toți cei care au ca rol reprezentarea externă a României pentru a ne asigura că vorbim pe o singură voce.Mai mult, trebuie să transformăm România într-un hub regional la Marea Neagră, furnizor de stabilitate, promotor al democrației, dar și un actor cheie pe zona de energie, agricultură și digitalizare.România poate să devină centrul european și al NATO pe flancul Estic în domeniul industriei de apărare. Urmează investiții importante în domeniu. Multe fonduri europene vor fi disponibile pentru aceste tipuri de activități, iar Statele Unite și ceilalți parteneri ai noștri vor fi tot mai prezenți în România.Componenta economică va deveni esențială în acțiunea noastră diplomatică. Vom discuta de la egal la egal cu partenerii noștri despre cooperarea economică, despre componenta comercială, despre investiții și locuri de muncă aici în România.Aderarea României la spațiul Schengen și relansarea procesului de integrare în zona euro reprezintă obiective pe care trebuie să ni le asumăm împreună și pentru care trebuie să depășim luptele politice.Nu vreau să mă lansez să dau termene, dar pot să afirm că vom face lucrurile cu mai mult curaj și profesionalism.Vom clarifica toate aspectele legate de implementarea PNRR. Vom debloca cererea de plată doi. Vom finaliza cererea de plată trei. Vom finaliza modificarea PNRR și vom include capitolul de energie.Ca viitor prim-ministru, nu voi accepta ca fermierii români să fie tratați incorect în Uniunea Europeană. La fel cum nu voi tolera ca vreun român să mai fie discriminat oriunde în lume. Statul român își va reafirma rolul de protector al românilor oriunde s-ar afla. Și invit diaspora românească să se alăture proiectului nostru privind renașterea demnității naționale!În relația cu guvernul Statelor Unite, trebuie să depunem eforturi suplimentare pentru îndeplinirea cerințelor din Visa Waiver, astfel încât, în 2025, să avem șanse reale ca românii să nu mai călătorească cu vize peste Ocean.Un alt obiectiv central în relația cu Statele Unite va fi sprijinirea adoptării în cel mai scurt timp a legislației specifice privind Securitatea Mării Negre, în așa fel încât proiectele României la Marea Neagră să beneficieze de sprijin american.În politica de vecinătate, vom acorda o atenție deosebită fraților noștri de peste Prut. România va susține cu toată forța parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.Vom continua să asigurăm toate resursele necesare pentru ca administrația pro-europeană și poporul Republicii Moldova să reziste în fața amenințărilor rusești.România este și va rămâne garantul integrării europene a Republicii Moldova, a securității și stabilității sale!În ceea ce privește războiul din Ucraina, România își va menține poziția față de invazia ilegală declanșată de regimul criminal al lui Vladimir Putin.Vom continua să oferim tot suportul nostru, vom deveni un actor și mai activ la nivelul organizațiilor internaționale și vom căuta să devenim un pilon central în procesul de reconstrucție a Ucrainei.Dincolo de asta, eu cred cu tărie că România trebuie să se deschidă către lume.Parteneriatele strategice cu Coreea de Sud și Japonia ne arată că țara noastră poate conta și pe alte continente. Relațiile apropiate cu Israel sau Turcia ne demonstrează că putem avea prieteni adevărați și în alte părți ale lumii.O viziune pentru națiune este aceea în care se fructifică toate oportunitățile pentru țara ta. Iar ca viitor prim-ministru voi folosi toate relațiile țării noastre în lume pentru a aduce avantaje economice și progres românilor. (...)Experiența politică m-a învățat că onoarea de a conduce destinele acestui popor este însoțită cu multă responsabilitate. Nu există mândrie mai mare decât să construiești pentru țara ta!Voi fi însă dușmanul oricărui politician care va alege să murdărească România. Voi fi dușmanul oricărui politician care va alege să trateze cu dispreț seniorii acestei țări. Voi fi dușmanul oricărui politician care va considera că România nu poate și nu trebuie să ofere un viitor copiilor ei.Istoria nu ne va ierta dacă nu vom reuși să profităm de acest moment istoric. Dar, pentru asta, avem nevoie de stabilitate și de lideri asumați! (...)Vreau să fiu foarte clar: Locul României este în Uniunea Europeană și NATO!Din 2004, suntem protejați de cea mai mare alianță militară din lume. Din 2007, Uniunea Europeană ne-a asigurat peste 50 de miliarde de euro, bani cu care România a putut să se dezvolte.Dacă alți lideri au altă alternativă de a dezvolta România, să facă un pas în față. Să le spună românilor care sunt soluțiile lor. Altfel, prin minciuni, urlete și manipulare, nu poți dezvolta o țară. O poți doar îngropa!Știți bine că ura și dezbinarea nu mă caracterizează. Eu sunt aici să construiesc pentru români! Este timpul ca România să se ridice prin respect și demnitate!Aceasta este viziunea pentru națiune a Guvernului României pentru care vă cer astăzi votul în calitate de premier desemnat!”, a spus Marcel Ciolacu de la tribuna Parlamentului.